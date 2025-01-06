محافظ المنوفية يقدم التهنئة للأنبا بنيامين والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد (صور)

توجه صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لزيارة مطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، رافقه نائبه محمد موسي، اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، اللواء عبد الله عزت السكرتير العام المساعد، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، فضيلة الشيخ حسن درويش رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، الدكتور محمد خليفة وكيل وزارة الأوقاف،هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم.



اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة

وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للأنبا بنيامين مطران المنوفية والقمص بولا يعقوب وكيل المطرانية ورجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطني المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا علي اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره، مشيرًا أن مصر ستظل دائمًا نسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام وموطنًا للأمن والإستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

توطيد أواصر المحبة بين المجتمع المصري

وأعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذا الجمع الذي يؤكد علي توطيد أواصر المحبة بين المجتمع المصري، مقدمًا الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدوره الرائد وجهوده المضنية في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع.

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