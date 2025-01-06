الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنوفية يقدم التهنئة للأنبا بنيامين والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد (صور)

محافظ المنوفية يقدم
محافظ المنوفية يقدم التهنئة للأنبا بنيامين والأخوة الأقباط

توجه صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لزيارة مطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، رافقه نائبه محمد موسي، اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، اللواء عبد الله عزت السكرتير العام المساعد، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، فضيلة الشيخ حسن درويش رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، الدكتور محمد خليفة وكيل وزارة الأوقاف،هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم.


اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة

وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للأنبا بنيامين مطران المنوفية والقمص بولا يعقوب وكيل المطرانية ورجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطني المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا  علي اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره، مشيرًا أن مصر ستظل دائمًا نسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام  وموطنًا للأمن والإستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

توطيد أواصر المحبة بين المجتمع المصري

وأعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذا الجمع الذي يؤكد علي توطيد أواصر المحبة بين المجتمع المصري، مقدمًا الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدوره الرائد وجهوده المضنية في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية المنوفية الأزهرية محافظ المنوفية منطقة المنوفية الأزهرية مطران المنوفية

مواد متعلقة

بعد حريق محدود بجرار القطار، توقف حركة السكك الحديدية على خط منوف

أهالي المنوفية يشيعون جثمان منال ضحية اللولب وسط حالة من الحزن

بعد واقعة "سيدة المنوفية"، هل يسبب اللولب الوفاة وما مضاعفاته؟

محافظ المنوفية يفتتح محطة رفع صرف صحي مشيرف
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين 6 يناير 2025

ضحية التحرش بدار رعاية في مصر الجديدة: استغل إعاقتي وأجبرني على أمور غير أخلاقية

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري HMPV

كل ما تريد معرفته عن أحكام المسح على الخفين في البرد الشديد

وفاة والدة محمود تريزيجيه بعد تعرضها لوعكة صحية

موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة محمود تريزيجيه

لحظة إطلاق النار على حافلة إسرائيلية في قلقيلية ومقتل 3 مستوطنين (فيديو)

مارتن شورت يحاول سرقة خاتم خطوبة سيلينا جوميز في حفل جولدن جلوب (فيديو)

منوعات

المزيد

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 6 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بفيلم وثائقي عن ميلانيا، أمازون تسعى لتحسين علاقتها مع ترامب

إيطاليا تعتزم إبرام صفقة بـ 1.6 مليار دولار مع سبيس إكس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 6 يناير 2025

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 5/1/2025

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

المزيد

انفوجراف

3 شروط أساسية للحصول على معاش العجز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأخضر في المنام وعلاقته بالفرحة خلال الفترة المقبلة

كل ما تريد معرفته عن أحكام المسح على الخفين في البرد الشديد

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية