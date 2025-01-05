الأحد 05 يناير 2025
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حوادث

تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة، حبس 4 أشخاص لقیامھم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطھم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات. 

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجریمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونیة حیال (4 أشخاص) لقیامھم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص النصب والاحتیال على المواطنين والاستيلاء على أموالھم بزعم حجز وحدات مصیفیة لھم  بأحد المشروعات الاستثمارية "على خلاف الحقیقة"، ومحاولتھم إخفاء مصدرھا وصبغھا  بالصبغة الشرعیة وإظھارھا وكأنھا ناتجة عن كیانات مشروعة عن طریق (تأسیس الشركات - شراء الوحدات السكنیة والمصیفیة والتجاریة – شراء السیارات). 

وقدرت أفعال الغسل بـ (60 ملیون جنیه تقریبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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