أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تعلن عن برنامج المنح العلمية لعام 2025

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن برنامج المنح العلمية لعام 2025 والتي ينظمها مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية (S&T)NAM بالتعاون مع أكاديمية التعليم العالي والبحوث بالهند (JSS AHER).

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن برنامج المنح العلمية لعام 2025

يهدف البرنامج إلى توفير فرصة متميزة للعلماء والباحثين والأكاديميين من الدول الأعضاء وأعضاء شبكة العلوم والتكنولوجيا والصناعة في مركز (S&T) NAM للعلوم والتكنولوجيا للعمل في المعاهد التابعة لـ (JSS AHER) في مجالات مختلفة من العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب، ومن هذه المجالات؛ العلوم والتكنولوجيا البيئية وتغير المناخ والاحتباس الحراري، العلوم الصيدلانية واكتشاف الأدوية والمحاكاة الجزيئية، صحة الأم والطفل، علم الوراثة الجزيئي.

ويأتي هذا الإعلان في إطار تعاون أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع الهيئات والمؤسسات البحثية المختلفة، وسوف يتحمل مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية نفقات السفر لعدد 5 مرشحين للمنحة وتتحمل أكاديمية التعليم العالي والبحوث بالهند (JSS AHER) توفير الإقامة بالهند ومصروف شخصي بما يعادل 250 دولار بالعملة المحلية شهريًا.

ومدة المنحة ستة أسابيع، وعلى السادة الباحثين الراغبين في الاستفادة من هذه المنحة استيفاء استمارة التسجيل وإرسالها لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باعتبارها نقطة الاتصال مع المركز بحد أقصى في الأول من فبراير 2025 على البريد الإلكترونى التالي ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولمزيد من المعلومات والتفاصيل وتحميل استمارة التقدم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي

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