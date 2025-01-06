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وزير التعليم العالي يعلن أسماء 50 فائزًا بقرعة الحج

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي خلال الاعلان

 أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الفائزين بالقرعة العلنية لموسم الحج للعام الجاري 2025م / 1446هـ، من منسوبي الوزارة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين على مستوى كافة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وديوان عام الوزارة.

 

وزير التعليم العالي  يعلن أسماء 50 فائزًا  بقرعة الحج

 وذلك بحضور  الدكتور عمرو علّام مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور شريف كشك مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية، والأستاذ محمد غانم  رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

هنأ الوزير الفائزين بأداء فريضة الحج لهذا العام، متمنيًا لهم القبول والسداد، وموجهًا الشكر للجنة المشكلة لإجراء القرعة برئاسة دكتور عمرو علّام على جهودها المبذولة في هذا الصدد.

 

وأعلن الوزير فوز (40) عضو هيئة تدريس من السادة أعضاء هيئة التدريس على مستوى مختلف الجامعات والمراكز البحثية، و(10) من السادة أعضاء هيئة التدريس (احتياطيًا).

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور فوز (10) إداريين على مستوى ديوان عام الوزارة ومختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و(10) إداريين (احتياطيًا).

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو علّام  مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة أن إجمالي المُتقدمين لأداء فريضة الحج لهذا العام بلغ (716) متقدمًا، من بينهم (571) عضو هيئة تدريس، منهم 441 عضوا فرديا، و130 زوجا، بالإضافة إلى (145) إداريًّا، منهم 133 فرديا و12 زوجا.

حضر مراسم إجراء القرعة التي أجريت علنًا بمجمع التعليم الخاص بالتجمع الخامس، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس، وعدد من مديري العموم والإداريين من العاملين بديوان عام الوزارة والجامعات والمراكز البحثية.

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