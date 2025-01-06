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رياضة

برشلونة يواجه عقبة جديدة في أزمة تسجيل أولمو

أولمو
أولمو

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة، يواجه عقبة جديدة، ستلعب دورا في تأخير تسجيل النادي الكتالوني، لداني أولمو، بقائمة الفريق خلال النصف الثاني من الموسم الحالي.

ورفضت رابطة الليجا والاتحاد الإسباني، قيد داني أولمو، لكن برشلونة قرر اللجوء للقضاء، من أجل تسجيله بشكل احترازي.

ووفقا لصحيفة "آس"، سيطلب المجلس الأعلى للرياضة، مذكرات من رابطة الليجا والاتحاد الإسباني، بمجرد استلام ودراسة الاستئناف المقدم من برشلونة، غدا الثلاثاء، ولن يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد هذه الخطوة.


وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن هذه الإجراءات ستؤخر صدور القرار الخاص بطلب إعادة تسجيل داني أولمو.

وسيحاول برشلونة، الدفاع عن موقفه، بناءً على "روح القانون"، لا سيما وأن رابطة الليجا والاتحاد الإسباني اعتمدا على التفسير الحرفي للمادة 130.2 لرفض تجديد رخصة داني أولمو وباو فيكتور.

وحسم الاتحاد الإسباني، ورابطة الليجا، القرار النهائي بشأن محاولات نادي برشلونة تسجيل لاعبيه داني أولمو، وباو فيكتور، بعد رفض الرابطة تسجيلهما في قائمة الفريق بسبب عدم دفع الضمانات المالية الكافية من قبل النادي.

 

أسباب رفض رابطة الليجا قيد أولمو وفيكتور في قائمة برشلونة 

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان، السبت الماضي، أنه ورابطة الدوري رفضا طلب برشلونة لتسجيل داني أولمو، وباو فيكتور.

وقال الاتحاد في بيانه: "اجتمعت لجنة المراقبة التابعة لاتفاقية التنسيق بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الدوري الإسباني لمعالجة طلب الحصول على تأشيرة مسبقة ومعالجة التراخيص الفيدرالية للاعبين داني أولمو،  وباو فيكتور بعد تقديم طلب من نادي برشلونة".

وأضاف البيان أنه "بعد استيفاء المتطلبات المتعلقة المراقبة المالية لرابطة الدوري وبعد الانتهاء من الوثائق التي قدمها نادي برشلونة، قررت لجنة المراقبة عدم منح التأشيرة المسبقة أو الترخيص النهائي الذي طلبه النادي الكتالوني للاعبيه أولمو وباو فيكتور، وفقًا للمادتين 130.2 و141.5 من اللائحة العامة للاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وشكلت قضية تسجيل داني أولمو، وباو فيكتور، في قائمة الفريق للمباريات المقبلة أزمة حقيقية لنادي برشلونة، كما أثارت جدلًا واسعًا حول سياسة النادي تحت رئاسة خوان لابورتا.

وكانت رابطة الدوري الإسباني وافقت، في 26 أغسطس الماضي، على تسجيل داني أولمو القادم من لايبزيغ الألماني، بعدما قرر برشلونة إضافته إلى القائمة بدلًا من أندرياس كريستنسن المصاب.

لكن الرابطة طالبت بضمانات مالية كافية للتسجيل النهائي لداني أولمو، وزميله باو فيكتور، فيما لم تنجح إدارة البارسا بذلك حتى صدور القرار النهائي السبت الماضي.

 

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