الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير الاستثمار يناقش آليات زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الإفريقي

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب

 أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الإفريقي تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية، وهو ما يجري العمل على دراسته حاليا.

جاء ذلك خلال لقاء موسعًا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
 

 

أهمية السوق الأفريقي كمقصد رئيسي للصادرات المصرية

 ونوه «الخطيب» إلى أهمية السوق الأفريقي كمقصد رئيسي للصادرات المصرية. ولفت  إلى أن التواجد بهذا السوق الهام يتطلب توسع مشاركة البنوك المصرية في عمليات تمويل التصدير للأسواق الأفريقية، وتوفير خدمات ضمان الصادرات إلى جانب توفير مراكز لوجستية مصرية بالعواصم والمدن الرئيسية الأفريقية.

 

مصر كبوابة للصادرات والتجارة مع أفريقيا

 ويذكر أن الحكومة تسوق مصر كبوابة للصادرات والتجارة مع أفريقيا وكمركز مالي ولوجستي وصناعي مهم للاستثمار من أجل الأسواق التصديرية العربية والإفريقية.

 

الإحصاء: 9.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي

 وكشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء  يستعرض التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي وتكتلاته الاقتصادية، وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.7%.

 

صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي:
بلغ قيمة إجمالى الصادرات إلى دول الاتحاد الإفريقي 7.4 مليار دولار عام 2023 مقابل  6.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.

وتركزت أعلى القيم  فى خمس دول بنسبة  65.5  % من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.

 

وجاء ترتيب الدول كالتالى:

1- ليبيا: بلغت قيمة الصادرات  (1.8 مليار دولار) بنسبة 24.9  % من إجمالى صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.

2- السودان: بلغت قيمة الصادرات (989 مليون دولار) بنسبة 13.4% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.

3- الجزائر: بلغت قيمة الصادرات (859  مليون دولار) بنسبة 11.6% من إجمالى صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.

4- المغرب: بلغت قيمة الصادرات (829  مليون دولار) بنسبة 11.2 % من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.

5- كينيا: بلغت قيمة الصادرات (327 مليون دولار) بنسبه 4.4% من إجمالي صادرات مصر  إلى الدول الأفريقية.

 

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:

1- أسمنت بأنواعه وجبس وفوسفات كالسيوم بلغت قيمة الصادرات (701  مليون دولار) بنسبة 9.5 % من إجمالي السلع.

2- لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (574 مليون دولار) بنسبة 7.8 % من إجمالي السلع.

3-منتجات مطاحن (دقيق ونشا حبوب) بلغت قيمة الصادرات (375 مليون دولار ) بنسبة 5.1%  من إجمالي السلع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصادرات حسن الخطيب حسن الخطيب وزير الاستثمار المجالس التصديرية افريقيا الصادرات المصرية

مواد متعلقة

وزير الصناعة يبحث مع سفير كوت ديفوار سبل زيادة حجم التبادل التجاري

تكليفات الرئيس للحكومة اليوم،السيسي يوجه بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة..جهود الربط مع الأشقاء الأفارقة بما يتوافق مع أجندة التنمية القارية ٢٠٦٣

السيسي يؤكد أهمية توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية

ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين 6 يناير 2025

ضحية التحرش بدار رعاية في مصر الجديدة: استغل إعاقتي وأجبرني على أمور غير أخلاقية

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري HMPV

كل ما تريد معرفته عن أحكام المسح على الخفين في البرد الشديد

وفاة والدة محمود تريزيجيه بعد تعرضها لوعكة صحية

موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة محمود تريزيجيه

لحظة إطلاق النار على حافلة إسرائيلية في قلقيلية ومقتل 3 مستوطنين (فيديو)

هل تصل أسعار الذهب لـ3000 دولار للأونصة بالعام الحالي؟ جولدمان ساكس يوضح

منوعات

المزيد

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 6 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بفيلم وثائقي عن ميلانيا، أمازون تسعى لتحسين علاقتها مع ترامب

إيطاليا تعتزم إبرام صفقة بـ 1.6 مليار دولار مع سبيس إكس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 6 يناير 2025

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 5/1/2025

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

المزيد

انفوجراف

3 شروط أساسية للحصول على معاش العجز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأخضر في المنام وعلاقته بالفرحة خلال الفترة المقبلة

كل ما تريد معرفته عن أحكام المسح على الخفين في البرد الشديد

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية