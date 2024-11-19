قفزة في حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأفريقي.. 7.4 مليار دولار صادرات خلال 2023.. ليبيا في صدارة الدول المستوردة.. وتراجع الواردات بقيمة 1.8 مليار دولار

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، ان حجم التبـادل التجـارى بين جمهوريـة مصر العربيـة ودول الاتحـاد الأفـريقي بلغ 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 8.7 مليار دولار خـلال عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.7%.

ويأتى هذا التقرير بيانًا بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقي ويستعرض بيان اليوم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الافريقي وتكتلاته الاقتصادية

أولا: الصــــــادرات:

بلغ قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الاتحاد الافريقي 7.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 6.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.



وتركزت أعلى القيم فى خمس دول بنسبة 65.5 % من إجمالى صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.



وجاء ترتيب الدول كالتالى:

1- ليبيا: بلغت قيمة الصادرات (1.8 مليار دولار) بنسبه 24.9 % من إجمالى صادرات مصر الى الدول الأفريقية.



2- السودان: بلغت قيمة الصادرات (989 مليون دولار) بنسبه13.4% من إجمالي صادرات مصر الى الدول الأفريقية.



3- الجزائر: بلغت قيمة الصادرات (859 مليون دولار) بنسبه 11.6% من إجمالى صادرات مصر الى الدول الأفريقية.



4- المغرب: بلغت قيمة الصادرات (829 مليون دولار) بنسبه 11.2 % من إجمالى صادرات مصر الى الدول الأفريقية.



5- كينيا: بلغت قيمة الصادرات (327 مليون دولار) بنسبه 4.4% من إجمالي صادرات مصر الى الدول الأفريقية.



وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:



1- أسمنت بأنواعه وجبس وفوسفات كالسيوم بلغت قيمة الصادرات (701 مليون دولار) بنسبة 9.5 % من إجمالي السلع.



2- لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (574 مليون دولار) بنسبة 7.8 % من إجمالي السلع.



3- منتجات مطاحن (دقيق ونشا حبوب) بلغت قيمة الصادرات (375 مليون دولار ) بنسبة 5.1% من إجمالي السلع.

ثانيا: الــــــواردات:

بلغ قيمة إجمالـى الـواردات مـن دول الاتحاد الافريقي 1.8 مليار دولار عــام 2023 مقابـل 2.3 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 21.7%.



- تركزت أعلي القيم في خمس دول بنسبة 82.6% من إجمالى واردات مصر من الدول الأفريقية.



وجاء ترتيب الدول كالتالى:



1- الكونغو الديمقراطيـة: بلغت قيمة الـواردات (532 مليون دولار) بنسبـه 29.3 % من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.



2- السودان: بلغت قيمة الواردات (388 مليون دولار) بنسبــه 21.4% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.



3- كينيا: بلغت قيمة الواردات (311 مليون دولار) بنسبه 17.1 % من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.



4- زامبيا: بلغت قيمة الواردات (165 مليون دولار) بنسبه 9.1 % من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.



5- جنوب أفريقيا: بلغت قيمة الواردات (101 مليون دولار) بنسبه 5.6% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.



وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:



1- نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات (710 مليون دولار) بنسبة 39.1 % من إجمالي السلع.



2- بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الواردات (309 مليون دولار ) بنسبة 17.0% من إجمالي السلع.



3- حيوانات حيــة بلغت قيمــة الواردات (175 مليون دولار) بنسبة 9.7 % من إجمالي السلع.

ثالثا: التبادل التجاري مع اهم التكتلات الاقتصادية الافريقية

حـجـم التبادل التجاري بيـن مصر ودول الساحـل والصحراء



- بـلـغ حـجـم التبادل التجاري بيـن مصر ودول الساحـل والصحراء 6.5 مليار دولار عـام 2023 مقابـل 5.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 10.2%.



- بلغت قيمة إجمالـى الصادرات الـى دول الساحـل والـصـحـراء 5.6 مليار دولار عـــام 2023 مقابـــل 4.7 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 19%.



- بلغت قيمة إجمالـى الـواردات مـن دول الـسـاحـل والـصـحـراء 925 مليون دولار عــام 2023 مقابــل 1144 مليون دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 19%.



حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا

- بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا 5.8 مليار دولار عام 2023 مقابل5.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 7.4%.



- بلغت قيمة إجمالـى الصادرات الى دول الكوميسا 4.2 مليار دولار عام 2023 مقابـل 3.5 مليار دولارعام 2022 بنسبة زيادرة قدرها 20%.



- بلغت قيمة إجمالـى الواردات مـن دول الكوميسا 1.6 مليار دولار عـام 2023 مقابل 1.9 مليار دولارعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 15.8%.



حـجـم التبادل التجاري بيـن مـصـر ودول حـوض النيل

- بـلـغ حـجـم التبادل التجاري بيـن مـصـر ودول حـوض النيل 3.0 مليار دولار عـــام 2023 مـقـابـــل 3.1 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.2%.



- بلغت قيمة إجمالى الصادرات الى دول حوض النيل 1.7 مليار دولار عام 2023 وأيضا عام 2022.



- بلغت قيمة إجمالى الـواردات من دول حوض النيل 1.3 مليار دولار عـام 2023 مقابـل 1.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.1%.

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