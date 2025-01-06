تجديد حبس عاطل بتهمة قتل صديقه الشاذ في المعصرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل صديقه، بسبب خلافات علي وجود علاقة شاذة بينهما.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي شاب قتل صديقه، بسبب خلافات علي علاقة شاذة بينهما بمنطقة المعصرة، جنوب المحافظة.

كان ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، من أسرة شاب ثلاثيني، مفاده العثور علي جثته مقتولا داخل الشقة محل سكنه.

وبالإنتقال وإجراء التحريات تبين وجود علاقة شذوذ بين المجني عليه وصديقه، وتطور الأمر وقتله الأخير أثناء تواجده بصحبته.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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