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رياضة

موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة محمود تريزيجيه

محمود تريزيجيه ووالدته
محمود تريزيجيه ووالدته

 أعلن محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة والدته.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على والدة تريزيجيه عقب صلاة العصر اليوم، في مسجد  التنعيم بمسقط رأسه بمحافظة كفر الشيخ.

 

وفاة والدة تريزيجيه

وكتب تريزيجيه عبر صفحته الشخصية فيس بوك: “أمي في ذمة الله”.

وكان محمود تريزيجيه،  قد طلب عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، منذ أيام،  من الجميع الدعاء لوالدته بالشفاء، إذ شارك صورة لها برفقته، وهي ترتدي ملابس العمليات، مما يشير إلى أنها تمر بوعكة صحية.

وكتب محمود تريزيجيه: «يا رب أنت الشافي نسألكم الدعاء لأمي»، ليتفاعل عدد كبير من الجمهور معه.

 

يذكر أن محمود تريزيجيه انتقل إلى الريان القطري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادما من طرابزون سبور التركي، وكان نجم الفراعنة لعب لأندية الأهلي وأندرلخت ورويال إكسل موسكرون في بلجيكا، وأستون فيلا الإنجليزي وقاسم باشا وإسطنبول باشاك شهير وطرابزون سبور في تركيا.

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