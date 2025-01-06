تطهير شبكات الصرف الصحى بـ ٩ مدن و٥٢ قرية في سوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج انه يتم دوريًا اعمال التطهير الميكانيكى واليدوى لجميع شبكات الصرف الصحى التى تبلغ أطوالها 1959 كيلو متر بجميع مراكز المحافظة المخدومة بخدمة الصرف الصحى.



تطهير شبكات الصرف الصحى بسوهاج دوريًا للحفاظ على استثمارات الدولة واستمرارية عملها دون طفح او انسداد



واوضح رئيس مياه سوهاج أنه يبلغ عدد السكان المخدومين بمحافظة سوهاج بخدمة الصرف الصحى 1.8 مليون نسمة بنسبة 31.3% من سكان المحافظة فى 9 مدن و52 قرية حاليًا وأنه يتم الدفع بمعدات جديدة سنويًا للمساهمة فى تطهير الشبكات للحفاظ عليها وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين باتباع السلوكيات الصحية فى التعامل مع شبكات الصرف الصحى مثل عدم إلقاء المخلفات وبقايا الطعام للحفاظ على تلك الشبكات وعدم حدوث انسداد وطفح بها وللحفاظ على استثمارات الدولة فى مجال الصرف الصحى.



تطهير مشروع الصرف الصحى فى 9 مدن 62 قرية باستخدام المعدات

وأوضح محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى أنه تتم أعمال التطهير باستخدام المعدات ومنها الفاكيوم والنافورة والكباش وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكات والحفاظ على عمرها الافتراضي وضمان وصول مياه الصرف الصحي من المنازل الى محطات رفع الصرف الصحي وإزالة جميع الرواسب بشبكات الصرف الصحي لمنع وتقليل طفح الصرف الصحي.

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