الإثنين 06 يناير 2025
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محافظات

إصابة سيدتين في حادث اصطدام سيارة بمنزل بسوهاج

حادث
حادث

شهدت الطريق الزراعى الشرقى بمركز  أخميم بسوهاج حادث تصادم سيارة ميكروباص بمنزل مجاور للطريق السريع ونتج عن اصابة سيدتين من قاطني المنزل  وتم نقلهما لمستشفي سوهاج العام.

 

إصابة سيدتين فى تصادم سيارة ميكروباص بمنزل بسوهاج 

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة بمنزل علي جانب الطريق الزراعي الشرقي بمركز أخميم أثناء سير السيارة ر ميكروباص قيادة سرحان ع ح ع 49 عاما سائق ومقيم قنا اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بمنزل مجاور للطريق ملك جمال ع ز ه 60 عامًا عامل دائرة مركز أخميم. 

 

ونتج عن عن ذلك إصابة كل من زوجة مالك المنزل عيده ع خ ع 38 عاما ربة منزل مصابًا بكدمات متفرقة بالظهر وزوجة شقيق مالك المنزل سوسو خ م ا 27 عاما ربة منزل مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيسر وتم نقلهما لمستشفي سوهاج العام من قاطني المنزل.

وبسؤال مالك المنزل اتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث وأضاف بحدوث تلف طفيف بواجهة المنزل أدي إلي إصابة الأول والثانية  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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