الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ما حكم الشرع في كسب المال من مشاهدة الفيديوهات عبر التطبيقات الإلكترونية؟

الدكتور علي فخر،
الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء

 أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن العمل الذي يتطلب مشاهدة فيديوهات عبر تطبيقات مدفوعة مقابل مبلغ مالي، رغم أنه يبدو مغريًا، يثير العديد من المخاوف من الناحية الشرعية والاجتماعية.

 

حكم مشاهدة فيديوهات عبر تطبيقات مدفوعة مقابل مبلغ مالي

وقال أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس،: "الفكرة الأساسية التي قد يعتقد البعض أنها حلال هي أن هذا المال يتم الحصول عليه مقابل عمل، ولكن في الحقيقة هذا ليس عملًا منتجًا، ولا يعود بالفائدة على الشخص أو المجتمع بشكل عام".

 

وأضاف: "إذا كان الشخص يحصل على 400 جنيه مقابل مشاهدة بعض الفيديوهات لمدة قصيرة كل يوم، فإن هذا قد يدفعه إلى التخلي عن أعماله الأساسية، التي قد تكون أكثر إنتاجية وفائدة، لصالح هذا العمل الذي لا يقدم له أي تنمية حقيقية، هذا النوع من العمل يعزز الاعتماد على المكاسب السريعة التي تختفي بسرعة، مما يؤدي إلى ضياع الوقت والجهد في أنشطة غير مفيدة".

 

أمين الفتوى يوضح حكم كسب المال من مشاهدة الفيديوهات عبر التطبيقات

وتابع: "مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى تدهور المجتمع بشكل عام، لأن الأفراد قد يتركون أعمالهم الحقيقية ويستبدلونها بأنشطة غير منتجة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد والمجتمع، بالإضافة إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا لوجود عمليات نصب قد تجعل الشخص يتورط في ممارسات غير قانونية".

وأردف: "من الناحية الشرعية، من الأفضل أن يبتعد المسلم عن هذه الأنشطة، لأن العمل الذي لا يعود بالنفع المباشر أو لا يساهم في تقدم المجتمع يعد بعيدًا عن مفهوم العمل المشروع، والمجتمع بحاجة إلى الأفراد الذين يسهمون في بناءه من خلال مهاراتهم وأعمالهم الجادة، لا الذين يركنون إلى المكاسب السريعة التي تؤدي إلى ضياع وقتهم وجهدهم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية حكم مشاهدة فيديوهات الدكتور على فخر الإفتاء المصرية

مواد متعلقة

ما حكم الشرع في التعامل بـ "البيتكوين"؟، الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام

دار الإفتاء توضح حكم تقاضي السمسار عمولة من البائع والمشتري وبيان الأدلة على مشروعيتها

الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين وقول حرمًا بعد الصلاة
ads

الأكثر قراءة

أضرار انهيار سد النهضة على مصر، باحث بحوض النيل يكشف الحل في سيناريو "السبلوقة"

ركود في سوق الهواتف المستوردة بعد أيام من تطبيق الرسوم الجمركية

سقطت على اثنتين من زميلاتها، طالبة بأزهر الزقازيق تلقي بنفسها من الطابق الرابع (فيديو وصور)

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

أول تعليق لكلية الدراسات الإسلامية بالزقازيق على سقوط طالبة من الطابق الرابع (فيديو)

فرص عمل في البوسنة والهرسك بـ700 يورو، تعرف على الأوراق والشروط

تقارير: الأهلي يدخل سباق التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي السابق

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حادث مروري بالطريق الأوسطي

منوعات

المزيد

العاصفة الثلجية تشل حركة الطيران في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة بعد تعافيها من السرطان

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

المزيد

خدمات

المزيد

ما هو سعر كيلو النحاس اليوم الإثنين في سوق المعادن؟

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الإثنين 6-1-2025

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين 6-1-2025

المزيد

انفوجراف

قبل نهائي كأس السوبر الإيطالي.. تاريخ مواجهات ديربي الغضب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في كسب المال من مشاهدة الفيديوهات عبر التطبيقات الإلكترونية؟

ماذا حدث مع الرسول في ليلة الإسراء والمعراج ؟ وكيف نرد على من أنكرها؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم اللون الأخضر في المنام وعلاقته بالفرحة خلال الفترة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية