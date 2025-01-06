مسئولو أجهزة المدن الجديدة يزورون عددًا من الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد

قام عددٌ من رؤساء ومسئولي أجهزة المدن الجديدة، بزيارة عدة كنائس بمدنهم لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وفي هذا الإطار، قام المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، والعميد مايكل منير حنا، مأمور قسم شرطة التعمير بالمدينة، بزيارة كنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس بالمدينة، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان في استقبالهم عددٌ من مسئولي الكنيستين، حيث أعرب المهندس محمد عبدالعزيز، ومرافقوه، عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة، مشيدًا بدور الكنيسة في دعم قيم المحبة والسلام داخل المجتمع.

كما زار المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، كنيسة (السيدة العذراء ومارجرجس) برفقة مسئولي الجهاز، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث قدَّم رئيس الجهاز خلال زيارته باقة من الزهور لرعاة الكنيسة، معبرًا عن خالص تهنئته للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، بجانب التقاط عدد من الصور التذكارية تعبيرًا عن روح المحبة والمودة.

وكان في استقبال وفد جهاز مدينة الشروق، كل من القس يوحنا إبراهيم، والقس شنودة منير، والقس كاراس حكيم، والقس أنطونيوس مينا، والقس مينا منسي، حيث رحب رعاة الكنسية بتلك الزيارة، معربين عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس أسمى معاني التلاحم الوطني.

كما قدم المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأب والراعي القمص الكسندروس جورج، راعى كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرليس عمود الدين للأقباط الأرثوذكس بمدينة دمياط الجديدة.

وأعرب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، عن سعادته بروح الألفة والمحبة بين المصريين والتي تظهر خلال المناسبات والأعياد الدينية تعظيمًا لمعاني الوحدة الوطنية وأواصر الأخوة، مؤكدًا حرص جهاز المدينة على توفير مختلف أوجه الدعم، ومشيرًا إلى أن هذه المناسبات تمثل فرصة لتعزيز الروابط الإنسانية بين الجميع.

وقام المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، ومدير عام إدارة الأوقاف بمدينة النوبارية، بزيارة كنيسة الرسولين بالنوبارية لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقبال وفد الجهاز، القس يوحنا عبد الملاك، راعي الكنيسة، والسيد/جوزيف إبراهيم، اللذان رحبا بهذه الزيارة التي تؤكد روح المحبة والتآلف بين جميع طوائف الشعب المصري.

وخلال اللقاء، عبَّر المهندس أشرف السماليجي، عن خالص تهانيه للأخوة الأقباط بهذه المناسبة، مشيدًا بالروح الطيبة التي تسود المجتمع المصري والتي تظهر جليًا في مثل هذه المناسبات.

من جانبه، عبر القس يوحنا عبد الملاك، عن سعادته الغامرة بهذه الزيارة، والتي تعكس مشاعر الأخوة الصادقة بين المسلمين والأقباط، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا وتعبر عن روح الحب والمودة.

وزارت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، كنيسة (السيدة العذراء مريم والأنبا صموئيل المعترف)، برفقة مسئولى الجهاز، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقدمت رئيس الجهاز خلال زيارتها، باقة من الزهور لرعاة الكنيسة، معبرة عن خالص تهنئتها للأخوة الأقباط بعيد الميلاد، كما حرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية تعبيرًا عن روح المحبة والمودة، متمنية حلول العيد على الإخوة الأقباط وعلى كل مصرنا الحبيبة بكل خير.

وقام المهندس علي محمد سعد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، ومسئولو الجهاز، بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بالكنيسة بالمدينة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أهمية هذه المناسبات في تعزيز أواصر التعاون والمحبة بين جميع أفراد المجتمع، وحرص الجهاز على المشاركة في مثل هذه المناسبات.

وقامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بزيارة كنيسة كاتدرائية مارجرجس بالسويس، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وكان في استقبالها قداسة الأنبا بموا، أسقف إيبارشية السويس للأقباط الأرثوذكس، والمستشار عماد خاطر وسيلي، المستشار القانوني للإيبراشية، ويرافقها مسئولو الجهاز.

وخلال الزيارة، أعربت المهندسة أسماء مخلوف، عن خالص تهانيها للإخوة الأقباط، متمنيةً لهم عيدًا مليئًا بالسعادة والسلام، ومؤكدة أن مصر ستظل نموذجًا للوحدة الوطنية والنسيج الواحد، ومضيفة أن هذه المناسبات تؤكد قوة الروابط بين أبناء الوطن الواحد، الذين يجمعهم الحب والانتماء لوطنهم.

وفي سياق متصل قام الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بزيارة لكنيسة السيدة العذراء والأرشدياكون حبيب جرجس بحي المجد، وكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا العجايبى بجمعية عرابي بالمدينة، لتهنئة الأخوة الأقباط بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، يرافقه مسئولو الجهاز.

وكان في استقبال رئيس الجهاز والوفد المرافق، القس بطرس بخيت والقس أنطونيوس إبراهيم عياد، والذين أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم البالغ بالزيارة وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما عبّر الأخوة الأقباط عن شكرهم وتقديرهم لهذه الزيارة الطيبة، مؤكدين أن هذه اللفتة الكريمة تعزز الروابط الاجتماعية بين جميع أبناء مصر.

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