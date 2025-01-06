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محافظات

مستشفى أشمون المركزي تحصل على المركز الأول في القضاء على قوائم الانتظار

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن حصول كلا من مستشفي أشمون المركزي، ومستشفى جراحة المخ والأعصاب بشبين الكوم على المركز الأول بالقطاع العلاجي على مستوى الجمهورية للعام الثالث على التوالي في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح الدكتور أسامة عبد الله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية  وفقًا لتقرير وزارة الصحة والسكان، أن مستشفى أشمون المركزي، وجراحة المخ والأعصاب أظهروا أداءً متميزًا في تخصصاتهم  (قسطرة القلب، جراحة المخ والأعصاب ) واحتلوا المركز الأول في "المستشفى الأعلى إجراء لعام 2024" في هذه التخصصات، للسنة الثالثة على التوالي، وذلك بفضل جهود الفريق الطبي والإداري وتفانيهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية.
 

الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والتخفيف عن كاهل المرضي  

ومن جانبه ثمن محافظ المنوفية جهود مديرية الصحة في النهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والتخفيف عن كاهل المرضي  من خلال جهودهم المستمرة للقضاء على قوائم الانتظار وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصحية لبناء مجتمع سليم قادر على العمل والتنمية، مقدمًا التهنئة لوكيل وزارة الصحة بالمنوفية وجميع القيادات والعاملين بالقطاع الطبي لجهودهم المميزة ودعمهم في تطبيق وترسيخ معايير الجودة على جميع المستويات وتفانيهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمرضي.
 

القيادة السياسية لبناء الإنسان

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرا بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل خلال الفترة القادمة، مشيدا بكافة المبادرات التي تطلقها القيادة السياسية لبناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بالقطاع الصحى وتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات الطبية.

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