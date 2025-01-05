الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنفيذ ٣ حالات إزالة فورية بالقناوية فى قنا

اثناء الإزالة, فيتو
اثناء الإزالة, فيتو

نفذت الوحدة المحلية لقرية القناوية برئاسة  البدرى عبدالغني، ٣ حالات إزالة فورية تعدى على أرض أملاك خاصة زراعية بمساحة ٨ قيراط عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت.

التعدي على الأراضي الزراعية بقنا

وأوضح رئيس القرية أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية.

وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، ومتالعة الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعدي على الأراضي الزراعية الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قنا قرية القناوية محافظ قنا مدينة قنا

مواد متعلقة

خروج جثة ريان قنا بعد سقوطه في بئر لمدة 3 أيام (صور)

النيابة تأمر بسرعة التحريات في واقعة العثور على شاب مشنوق في قنا

استمرار أعمال رفع الإشغالات من شوارع قنا (صور)

مصرع شاب انهارت عليه بئر أثناء عمله في قنا
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية 2025

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يحقق ريمونتادا ويلحق أول هزيمة بالترجي التونسي

زيادة في أسعار المياه المعدنية بالأسواق، تعرف على التفاصيل

تسبب في تدهور حالة أمح الدولي، ما هي أضرار علاج الكيروبراكتك

تطل عليه مصر، مخاوف من اندلاع صراع غاز المتوسط بين دول حوض الشام

أسعار الفراخ اليوم الأحد 5 يناير 2025 (أخر تحديث)

شعبة الذهب تتوقع وصول الجرام عيار21 لـ4000 جنيه في هذا الموعد

منوعات

المزيد

أكثر من مليون شخص يوقعون على عريضة لحظر الألعاب النارية في ألمانيا

اكتشاف خمس مجرّات قزمة قريبة من الأرض

مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة لقمان وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

عالم أزهري: متطرفون وراء إثارة فتاوى تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام

المزيد
الجريدة الرسمية