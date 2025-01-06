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فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

سائحة اسبانية، فيتو
سائحة اسبانية، فيتو

 لقيت السائحة الإسبانية بلانكا أوجانجورين جارسيا، البالغة من العمر 22 عامًا، مصرعها، بعد تعرضها لهجوم من فيل أثناء استحمامه في مركز لرعاية الأفيال بجزيرة كوه ياو في تايلاند.

 

ووفقًا للتقارير، كانت جارسيا، وهي طالبة في  جامعة نافارا الإسبانية، تستمتع بجولة في المركز برفقة صديقها عندما قام الفيل بدفعها باستخدام خرطومه، ما أدى إلى سقوطها وإصابتها بجروح بالغة. وعلى الرغم من نقلها إلى المستشفى على وجه السرعة، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

 

وتواجد 18 شخصًا خلال الحادث، بينهم صديق الضحية، وأكدت الشرطة أن الوفاة لم تكن بسبب نطح الفيل، كما ذُكر في تقارير سابقة، بل نتيجة لدفعه القوي.

 

وأوضح مالك المركز الذي يضم ثلاثة أفيال في الموقع، أن  المتسبب في الحادث كان يبلغ من العمر 50 عامًا، وبعد الحادث، تم إغلاق المركز الذي يستقبل بين 10 و30 زائرًا يوميًا، ولم يصدر أي تعليق رسمي من المسؤولين.

 

وعبرت جامعة نافارا عن تعازيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها على اتصال بالقنصلية الإسبانية   لمتابعة الوضع.

 

 وقدم عمدة بلد الوليد، خيسوس خوليو كارنيرو، تعازيه عبر "إكس".

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