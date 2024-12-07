فتحت الولايات المتحدة تحقيقًا على خلفية ورود بلاغات عن منع إسبانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، رسو سفن شحن بموانيها، تنقل أسلحة أمريكية إلى إسرائيل، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

واشنطن تحقق في رفض مواني إسبانيا استقبال سفن تحمل أسلحة إلى إسرائيل

وقالت لجنة الملاحة البحرية الفيدرالية، وهي هيئة مستقلة مكلفة بمراقبة وتقييم الظروف التي قد تؤثر في عمليات الشحن والتجارة الدولية الأمريكية، إن فتح التحقيق جاء بعد ورود بلاغات تفيد بأن إسبانيا رفضت السماح لـ3 سفن شحن على الأقل بالدخول إلى موانيها.

وقالت اللجنة، إنها "قلقة من هذه السياسة الواضحة المتمثلة في منع دخول سفن معينة، من شأنها أن تخلق ظروفًا غير مناسب للشحن".

وأشارت اللجنة، إلى أنه في حال أظهرت نتائج التحقيق أن إسبانيا كان لها يد في هذا الإجراء، فقد "تفرض غرامات بملايين الدولارات، تصل إلى 2.3 مليون دولار لكل رحلة بحرية".

وكان بلاغ ورد للجنة في 19 نوفمبر الماضي، يشير إلى أن إسبانيا منعت دخول السفن إلى موانيها، بما في ذلك تلك المسجلة في برنامج الأمن البحري الذي تديره الولايات المتحدة، والذي من المفترض أن يوفر للسفن وأصحابها الحماية ضد "التراخيص التمييزية والقيود"، لأن خدماتها غالبًا ما تستخدم من قبل الجيش الأمريكي.

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