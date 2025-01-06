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أخبار مصر

جهاز المخلفات يعلن عن خطط طموحة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية

جهاز تنظيم إدارة
جهاز تنظيم إدارة المخلفات

 أعلن جهاز تنظيم إدارة المخلفات عن خطط طموحة لتوسيع نطاق استخدام الطاقة الحيوية في مصر، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، والذي ترأسه ياسر عبد الله رئيس الجهاز.

وأكد رئيس الجهاز على الإنجازات الكبيرة التي حققتها المؤسسة خلال الفترة الماضية، حيث تم تنفيذ أكثر من 1921 وحدة بيوجاز على مستوى الجمهورية، وهو ما يمثل نسبة تجاوز 93% من إجمالي الأهداف المخطط لها. وأشار إلى التعاون المثمر مع العديد من الجهات مثل الجمعية القبطية وجمعية الأورمان لتنفيذ هذه المشاريع.

 

خطط مستقبلية واعدة

 ولم تتوقف جهود المؤسسة عند هذا الحد، حيث كشف رئيس الجهاز عن خطط طموحة لتوسيع نطاق استخدام الطاقة الحيوية، من بينها:

  • إنشاء وحدة بيوجاز متوسطة الحجم: يتم حاليًا العمل على إنشاء وحدة بيوجاز بطاقة إنتاجية كبيرة بمدينة قويسنا، بالتعاون مع شركتي إنبي وأنابيب البترول.
  • التوسع في قطاع الزراعة: يتم التنسيق مع وزارة الزراعة لإنشاء وحدات بيوجاز في محطات الإكثار الخاصة بمعهد الإنتاج الحيواني، بهدف إنتاج الكهرباء والسماد العضوي وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية.
  • تطوير البرامج التدريبية: سيتم تطوير البرامج التدريبية للعاملين في المؤسسة لرفع كفاءتهم وتأهيلهم لتلبية احتياجات المشاريع المستقبلية.
  • تعزيز التوعية: سيتم تنفيذ حملات توعية مكثفة لتسليط الضوء على أهمية الطاقة الحيوية وفوائدها الاقتصادية والبيئية، وتشجيع المواطنين على استخدامها.

وتهدف هذه الخطط إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها الحفاظ على البيئة من خلال التخلص الآمن من المخلفات العضوية وتحويلها إلى طاقة نظيفة، وتوفير الطاقة من خلال إنتاج الغاز الحيوي الذي يمكن استخدامه للطهي والتدفئة وتحسين الدخل من خلال إنتاج السماد العضوي الذي يمكن بيعه للمزارعين، وتوفير فرص عمل من خلال تنفيذ المشاريع وتشغيل الوحدات.

وأكد رئيس جهاز المخلفات على أهمية هذه المشاريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تسعى جاهدة لتصبح رائدة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

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