الإثنين 06 يناير 2025
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محافظات

رئيس مدينة قوص يتفقد الحالة العامة لمجمع المواقف

رئيس مدينة قوص يتفقد
رئيس مدينة قوص يتفقد الحالة العامة لمجمع المواقف

تفقد حسين الزمقان رئيس مركز قوص، جنوب محافظة قنا، عددًا من مواقف النقل الجماعي بالمدينة للاطمئنان على حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بها.

ضرورة التزام السائقين بخطوط السير

شملت جولة رئيس المركز المرور علي مواقف قنا والأقصر وخزام والمعري، وأكد خلالها على ضرورة التزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب المقررة.

كما وجه الزمقان مسئولي المواقف بالتواجد الميداني  للتعامل مع أى شكوى من قِبل الركاب علي مدار الساعة.

 كما أمرهم  بتوفير كافة الخدمات اللوجستية الخاصة بأعمال الكهرباء وانظمة الانارة بمداخل ومخارج المواقف لتوفير أقصى درجات الراحة والأمان للسائقين والركاب علي حد سواء حفاظًا على سلامة الكل وأمن واستقرار البلاد في هذه الأيام.

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قوص قنا مدينة قوص إلتزام السائقين بخطوط السير الأقصر

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