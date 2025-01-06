الإثنين 06 يناير 2025
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رياضة

كلويفرت أبرز المرشحين لتدريب منتخب إندونيسيا

كلويفرت
كلويفرت

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم قرر إقالة مدرب منتخب الرجال، الكوري الجنوبي شين تاي يونج.

 

وكشف إريك ثوهير رئيس الاتحاد الإندونيسي،  اليوم الإثنين، أن بديل شين تاي يونج في تدريب منتخب إندونسيا، سيكون أوروبيا، وسيتم الإعلان عن هويته، الأحد المقبل.

وكشف ثوهير أن سبب الإقالة يعود إلى الأداء الهزيل في الآونة الأخيرة وإلى سوء التواصل، فيما ذكرت تقارير صحفية أن البديل سيكون الهولندي باتريك كلويفرت.


وخسر المنتخب الإندونيسي الذي قام بتجنيس عدد كبير من اللاعبين المولودين في هولندا، مباراتين في الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم عام 2026، بسقوطه أمام الصين على أرضه 1-2 وتعرضه لهزيمة ساحقة أمام اليابان 0-4، قبل أن يتغلب على السعودية 2-0.

واستلم تاي يونج (54 عامًا) الذي أشرف على منتخب كوريا الجنوبية في مونديال روسيا عام 2018، منصبه عام 2020، وكان يرتبط بعقد مع الاتحاد الإندونيسي حتى عام 2027.

وتخوض إندونيسيا، مباراتها المقبلة في تصفيات مونديال 2026 ضد مضيفتها أستراليا، والتي تتقدمها بفارق نقطة واحدة فقط، في 20 مارس المقبل.

وتملك 4 منتخبات، 6 نقاط في هذه المجموعة، وهي إندونيسيا والسعودية والبحرين والصين، فيما يبدو تأهل اليابان المتصدرة (16 نقطة) مسألة وقت.

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