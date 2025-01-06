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رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ديبورتيفا مينيرا في كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد
ريال مدريد

 يستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه ديبورتيفا مينيرا مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.
 

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ديبورتيفا مينيرا في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، أسينسيو، فاييخو، جارسيا.

خط الوسط: سيبايوس، مودريتش، كامافينجا.

خط الهجوم: أردا جولر، إندريك، إبراهيم دياز.

 

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفا مينيرا

 تنطلق مباراة ريال مدريد وديبورتيفا مينيرا في كأس إسبانيا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفا مينيرا

 تذاع مباراة ريال مدريد وديبورتيفا مينيرا عبر شبكة قنوات SSC السعودية، عبر قناة SSC Extra HD1.

ويخوض ريال مدريد المباراة بعد فوز أمام فالنسيا بهدفين لهدف، في منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويلعب ديبورتيفا مينيرا في الدوري الإسباني الدرجة الرابعة، وسيخوض المباراة بعد الهزيمة أمام جوفينتود توريمولينوس في آخر مواجهاته.

وأعلن ريال مدريد قائمة الفريق للمواجهة، وشهدت غياب تيبو كورتوا وأنطونيو روديجير، بهدف إراحتهما.

وشهدت قائمة ريال مدريد المستدعاة لتلك المباراة تواجد النجم فينيسيوس جونيور، رغم طرده في مباراة الجمعة الماضي أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.

وتقدم ريال مدريد باستئناف ضد طرد فينيسيوس جونيور، ويأمل الحصول على نتيجة إيجابية ومن ثم مشاركته بشكل طبيعي أمام مينيرا.

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