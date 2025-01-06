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فتح باب القبول للدراسات العليا بكلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان للعام 2024/ 2025

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم بـ جامعة حلوان عن فتح باب التقدم للدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور وائل إبراهيم عميد الكلية.

 

فتح باب القبول للدراسات العليا بكلية التكنولوجيا والتعليم للعام 2024/2025

 وصرح عميد الكلية أن التقديم سيكون إلكترونيًا عبر بوابة الدراسات العليا بالجامعة (pgs.helwan.edu.eg) خلال الفترة من الأول وحتى 31 يناير 2025. 

 

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان 

وتشمل برامج الدراسات العليا المتاحة درجتي الماجستير والدكتوراه في خمسة تخصصات رئيسية هي: تكنولوجيا التبريد والتكييف، تكنولوجيا الإنتاج، تكنولوجيا السيارات والجرارات، تكنولوجيا الكهرباء، وتكنولوجيا الإلكترونيات.

وأوضحت إدارة الكلية أن المستندات المطلوبة للتقديم تتضمن صورة من شهادة البكالوريوس، بيان التقديرات، الموقف من التجنيد للذكور، موافقة جهة العمل، صورة الرقم القومي، شهادة الميلاد، شهادة حسن السير والسلوك، وصورة شخصية.

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 كما يتعين على المتقدمين لدرجة الدكتوراه تقديم صورة من شهادة الماجستير.

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