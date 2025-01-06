وزير الرياضة: معرض "بزنس يا شباب" يفتح آفاقًا لتسويق المنتجات وريادة الأعمال

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق النسخة الثانية من معرض “بزنس يا شباب”، والذي يُعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 29 يناير حتى 8 فبراير المقبل، بستاد القاهرة الدولي، بمشاركة نخبة من رواد الأعمال الشباب والخبراء المتخصصين في ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة على دعم الحرف اليدوية والتراثية بما يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، إلى جانب تقديم الدعم للمشروعات الناشئة وتمكين الشباب من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية ناجحة.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز دور الصناعة المحلية عبر الابتكار والتطوير، بما يحقق قيمة مضافة للمنتجات الوطنية ويسهم في تعزيز مكانتها في الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف الوزير، أن وزارة الشباب والرياضة تعمل من خلال هذه المبادرات الواعدة على توفير فرص عمل جديدة للشباب، في إطار خطة الدولة للحد من معدلات البطالة، وتحفيز الشباب على استثمار قدراتهم وطاقاتهم في بناء مستقبل أفضل لأنفسهم وللوطن.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه مؤكدًا أهمية التعاون بين جميع القطاعات لدعم الشباب في تحقيق طموحاتهم الاقتصادية والمهنية، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي يعتمد على الابتكار وريادة الأعمال.

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