قبل قمة كأس الملك، الحظ يبتسم للهلال أمام اتحاد جدة في مواجهات الثلاثاء

يستضيف ملعب "المملكة أرينا"، قمة دور الثمانية من بطولة كأس الملك السعودي، بين الهلال واتحاد جدة.

وبحسب إحصائيات موقع "ترانسفير ماركت"، فقد لعب الهلال والاتحاد 12 مباراة في كل البطولات، يوم الثلاثاء، وكانت النسبة الأكبر من الانتصارات لأصحاب للأزرق.

وحقق الهلال، الفوز في 9 مباريات، بينما انتصر العميد مرة واحدة، وسيطر التعادل على مباراتين.

وفاز الهلال بآخر 3 مباريات أقيمت بين الفريقين، في يوم الثلاثاء، بنتيجة 2-1 في نصف نهائي الموسم الماضي من كأس الملك، وبنتيجة 2-0 في مباراتي ربع نهائي الموسم الماضي من دوري أبطال آسيا.

وجاء فوز اتحاد جدة الوحيد على الهلال بنتيجة 3-1 في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا عام 2011.

وسجل الهلال 21 هدفًا، مقابل 10 أهداف فقط لفريق النمور.

الدوسري هداف الهلال والاتحاد

ويعتبر سالم الدوسري نجم الزعيم، هو أكثر لاعب سجل أهدافًا في مباريات الفريقين، التي أقيمت يوم الثلاثاء، برصيد 3 أهداف.



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