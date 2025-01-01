الأربعاء 01 يناير 2025
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رياضة

يبدأ بمواجهة الهلال، مباريات نارية لاتحاد جدة في يناير

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

يستهدف اتحاد جدة مواصلة تفوقه في البطولات المحلية، عندما يخوض اختبارات صعبة خلال شهر يناير الجاري.

اتحاد جدة في صدارة الدوري السعودي 

ويسير العميد في الطريق الصحيح منذ بداية الموسم الجاري، تحت قيادة مدربه الفرنسي لوران بلان، إذ يتصدر الدوري السعودي للمحترفين، وبلغ الدور ربع النهائي من كأس الملك.

ويملك الاتحاد أطول سلسلة انتصارات حالية بين الفرق السعودية، إذ فاز في آخر 11 مباراة لعبها في كل البطولات.

مواجهات نارية لاتحاد جدة خلال يناير

ويلعب الاتحاد 5 مباريات في يناير، منها واحدة في كأس الملك، و4 في الدوري.

ويبدأ الاتحاد مشواره في يناير بمباراة ثأرية مرتقبة ضد الهلال يوم الثلاثاء المقبل، في قمة مباريات ربع نهائي كأس الملك.

ويعتبر الهلال الفريق الوحيد الذي هزم الاتحاد منذ بداية الموسم الجاري، كما أن العميد خسر أمام الزعيم في مباريات الموسم الماضي بكل البطولات.

ويسعى الاتحاد لضرب عصفورين بحجر واحد، فالفوز على الهلال سيعيد كبرياء العميد، ويقرّبه من التتويج بأول ألقابه هذا الموسم، خصوصًا أن النصر والأهلي خرجا من الكأس، وبالتالي فالطريق ممهد نحو اللقب.

وبخلاف مواجهة الهلال، يخوض الاتحاد 4 مواجهات مهمة في الدوري السعودي، سيكون عليها الفوز فيها إذا أراد الاستمرار على قمة جدول الترتيب.

ويدرك العميد، الأول بـ36 نقطة، أن أي تعثر قد يعني انقضاض حامل اللقب الهلال، الثاني بـ34 نقطة، على الصدارة.

ويخرج الاتحاد لمواجهة الفيحاء في الجولة 14، ثم يستضيف الرائد والشباب في الجولتين 15 و16 على الترتيب.

ويختتم الفريق مواجهاته في الشهر الجاري بلقاء ضمك خارج أرضه ضمن الجولة 17.

مباريات الاتحاد في يناير

يوم 7.. الهلال (كأس الملك)

يوم 11.. الفيحاء (الدوري السعودي)

يوم 16.. الرائد (الدوري السعودي)

يوم 22.. الشباب (الدوري السعودي)

يوم 27.. ضمك (الدوري السعودي)

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اتحاد جدة الدوري السعودي الاتحاد الهلال

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