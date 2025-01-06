الإثنين 06 يناير 2025
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رياضة

الزمالك يبدأ اليوم استعداداته لمواجهة أبو قير

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 يستأنف الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، تدريباته اليوم الإثنين على ملعب النادي بصورة طبيعية بعد التعادل مع المصري في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

 

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

 انتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء أمس  الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

 وبهذه النتيجة ومع فوز إنيمبا على بلاك بولز، يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم إنيمبا النيجيري ثالثا برصيد 4 نقاط، وأخيرا بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

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