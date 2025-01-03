الجمعة 03 يناير 2025
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أخبار مصر

مصر للطيران تواصل احتفالاتها مع المسافرين على طائراتها بالوجبات الخاصة

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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احتفلت مصر للطيران بالعام الجديد مع عملائها بتقديم وجبات فاخرة صُمت بعناية لتثري تجربة السفر وتضفي لمسة من التميز على الرحلة.

وحرصت مصر للطيران على تقديم وجبات خاصة ومشاريب للمسافرين إلى جانب تقديم بعض الهدايا. 

شاركت مصر للطيران عملاءها المسافرين على متن الرحلات الدولية من مطار القاهرة الدولى، مظاهر الاحتفال بالعام الميلادي الجديد.

تخفيضات ووزن إضافي.. مصر للطيران تحتفل مع المسافرين في مطار القاهرة وعلى متن الطائرات

ووزع بابا نويل الهدايا علي الأطفال ومشاركتهم الاحتفال بالعام الجديد، كما تم التقاط عدد من الصور التذكارية للمسافرين داخل صالة السفر وفي استراحات مصر للطيران ومنح بعضهم تخفيضات علي تذاكر السفر، ووزن إضافي مجاني، وتعلية درجة السفر إلي درجة رجال الأعمال، وأميال مجانية لأعضاء برنامج المسافر الدائم.

 

وقامت مصر للطيران بإضفاء جو من البهجة والود من خلال مشاركة المسافرين الألعاب التفاعلية والتي لاقت ترحيب وسعادة من جميع المسافرين الذين احتفلوا بأعياد الكريسماس والعام الجديد مع مصر للطيران، فضلا عن تقديم وجبات علي متن الطائرات تم إعدادها خصيصًا وتزويدها بأشكال خاصة بهذه المناسبة.

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