شهدت مركزى جرجا والبلينا بمحافظة سوهاج، مشاجرتين مختلفتين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال والمشاجرة الثانية بسبب خلافات علي ملكية منزل بالميراث، ونتج عن إصابة 5 أشخاص من طرفى المشاجرة.

إصابة 5 أشخاص فى مشاجرتين بجرجا والبلينا بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور قسم جرجا يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بقسم جرجا طرف أول أبو عمره م ع ع 28 عاما عامل مصابًا جرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى ونجلة شقيقته أروي م ر ع- 17 عاما مصاب بجرح قطعي بالحاجب الأيسر وآخر بالساعد الأيمن وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .



"طرف ثان "بدوي ع ع ح 32 عاما عامل مصابًا سحجات متفرقة بالجسم وشقيقه خلف 34 عاما عامل وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض مطواة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال

إصابة مزارع بطلق نارى بين أبناء عمومة بطما بسوهاج

كما شهدت البلينا مشاجرة ومصاب بطلق نارى بمركز البلينا طرفيها كل من طرف أول عبد الحميد ا ع 31 عاما مزارع مصابًا طلق ناري بالظهر من الناحية اليمني، وتم نقله لمستشفى خاص بسوهاج.



طرف ثان أمين ع ع ا 26 عاما عامل الطرفان أبناء عمومة تم ضبط طرفي المشاجرة بسبب خلافات علي ملكية منزل بذات الناحية بالميراث وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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