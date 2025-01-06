الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى مشاجرتين بجرجا والبلينا بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة

 شهدت مركزى جرجا والبلينا بمحافظة سوهاج، مشاجرتين مختلفتين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال والمشاجرة الثانية بسبب خلافات علي ملكية منزل بالميراث، ونتج عن إصابة 5 أشخاص من طرفى المشاجرة.

 

إصابة 5 أشخاص فى مشاجرتين بجرجا والبلينا بسوهاج 

 كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور قسم جرجا يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بقسم جرجا  طرف أول أبو عمره م ع ع  28 عاما عامل مصابًا جرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى ونجلة شقيقته أروي م ر ع- 17 عاما مصاب بجرح قطعي بالحاجب الأيسر وآخر بالساعد الأيمن وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة . 
 

"طرف ثان "بدوي ع ع ح 32 عاما عامل مصابًا سحجات متفرقة بالجسم  وشقيقه  خلف  34 عاما عامل وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض مطواة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال 

إصابة مزارع بطلق نارى بين أبناء عمومة بطما بسوهاج 

 كما شهدت البلينا مشاجرة ومصاب بطلق نارى بمركز البلينا طرفيها كل من طرف أول عبد الحميد ا ع  31 عاما مزارع مصابًا طلق ناري بالظهر من الناحية اليمني، وتم نقله لمستشفى خاص بسوهاج.

طرف ثان  أمين ع ع ا 26 عاما عامل الطرفان أبناء عمومة تم ضبط طرفي المشاجرة بسبب خلافات علي ملكية منزل بذات الناحية بالميراث وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصابة 5 اشخاص النيابة العامة اللواء صبرى عزب صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج مستشفى سوهاج الجام مستشفى سوهاج الجامعى الجديد

مواد متعلقة

بسبب التقصير والغياب، مدير صحة سوهاج يحيل عددا من العاملين للتحقيق

محافظ سوهاج يتفقد موقف السيارات الجديد بحي الكوثر

مزارع يصيب زوجته بطلق ناري عن طريق الخطأ في سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يفتتح معرض خير بلدنا لدعم ٢٥٠٠ طالب وطالبة
ads

الأكثر قراءة

هل يوجد علاج لـ فيروس HMPV الجديد؟

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى المستوردة بـ 125 جنيهًا في سوق العبور

بمشاركة الزمالك والمصري، ترتيب مجموعات الكونفدرالية بعد الجولة الرابعة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين بالأسواق

الشهود يكشفون تفاصيل جريمة مصر الجديدة

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ضحية التحرش بدار رعاية في مصر الجديدة: استغل إعاقتي وأجبرني على أمور غير أخلاقية

البلطي يتراجع لـ 75 جنيهًا، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

منوعات

المزيد

بفيلم وثائقي عن ميلانيا، أمازون تسعى لتحسين علاقتها مع ترامب

إيطاليا تعتزم إبرام صفقة بـ 1.6 مليار دولار مع سبيس إكس

سقوط قطار في نهر ماريز الأمريكي بعد انهيار جسر كان يسير عليه (فيديو)

في آخر لحظة، إلغاء إقلاع طائرة في أستراليا بعد ظهور دخان من أسفلها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 6 يناير 2025

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 5/1/2025

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
مقتل 3 إسرائيليين بينهم امرأتين في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية