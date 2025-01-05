محافظ سوهاج يوجه بوضع تصور كامل لتطوير منطقة التل الأثري بالديابات

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأحد، بجولة ميدانية لتفقد عدد من المواقع الأثرية بنطاق مركز أخميم، بحضور علي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وفريدة سلام رئيس حي الكوثر، ومسئولي الآثار بسوهاج في إطار رؤية المحافظة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية العالمية، وزيادة عوامل الجذب السياحي.

استهل المحافظ الجولة بتفقد التل الأثري بقرية الديابات، والذي يعد أحد الكنوز الأثرية الواعدة بسوهاج، وهو عبارة عن هضبة صحراوية تمتد من الجنوب للشمال لمسافة 3 كيلومتر، ويضم العديد من المقابر الأثرية، التي تعود إلى العصر اليوناني الروماني، والبطلمي.

ووجه المحافظ بوضع تصور كامل لتطوير المنطقة، وحمايتها وسبل تحقيق الاستفادة القصوى منها لجذب السائحين من مختلف الجنسيات، باعتبارها من المناطق الأثرية النادرة ذات الطابع الخاص التي تتمتع بمقومات الطبيعة الفريدة للجبانات القديمة.



وتضمنت الجولة أيضا زيارة مقابر الحواويش الأثرية، وقد تفقد المحافظ أعمال التطوير التي تمت بالمنطقة خلال الفترة الماضية، موجها بإعادة تخطيط المنطقة المجاورة واستغلالها لتقديم الخدمات السياحية لزوار المنطقة، وزيادة الجذب السياحي، ووضع تصور عام لإعادة تهيئة المكان ضمن خطة المحافظة لزيادة المنتج السياحي.



واختتم "سراج" الجولة بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المخزن المتحفي الذي يضم العديد من القطع الأثرية بمنطقة الحواويش الأثرية.



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