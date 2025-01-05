الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بوضع تصور كامل لتطوير منطقة التل الأثري بالديابات

جانب من تفقد المعابد
جانب من تفقد المعابد الاثرية بسوهاج

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأحد، بجولة ميدانية لتفقد عدد من المواقع الأثرية بنطاق مركز أخميم، بحضور علي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وفريدة سلام رئيس حي الكوثر، ومسئولي الآثار بسوهاج في إطار رؤية المحافظة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية العالمية، وزيادة عوامل الجذب السياحي.

استهل المحافظ الجولة بتفقد التل الأثري بقرية الديابات، والذي يعد أحد الكنوز الأثرية الواعدة بسوهاج، وهو عبارة عن هضبة صحراوية تمتد من الجنوب للشمال لمسافة 3 كيلومتر، ويضم العديد من المقابر الأثرية، التي تعود إلى العصر اليوناني الروماني، والبطلمي.

 

ووجه المحافظ بوضع تصور كامل لتطوير المنطقة، وحمايتها وسبل تحقيق الاستفادة القصوى منها لجذب السائحين من مختلف الجنسيات، باعتبارها من المناطق الأثرية النادرة ذات الطابع الخاص التي تتمتع بمقومات الطبيعة الفريدة للجبانات القديمة.

وتضمنت الجولة أيضا زيارة مقابر الحواويش الأثرية، وقد تفقد المحافظ أعمال التطوير التي تمت بالمنطقة خلال الفترة الماضية، موجها بإعادة تخطيط المنطقة المجاورة واستغلالها لتقديم الخدمات السياحية لزوار المنطقة، وزيادة الجذب السياحي، ووضع تصور عام لإعادة تهيئة المكان ضمن خطة المحافظة لزيادة المنتج السياحي.

واختتم "سراج" الجولة بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المخزن المتحفي الذي يضم العديد من القطع الأثرية بمنطقة الحواويش الأثرية.  
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اثري الأستفادة القصوى الخريطة السياحية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج اليونانى الرومانى خطة المحافظة

مواد متعلقة

وكيل صحة سوهاج يعقد اجتماعا مع إدارة العلاج الحر لمناقشة آليات العمل المرحلة المقبلة

بعد إصابة 6 أشخاص، محافظ سوهاج يشكل لجنة لمعاينة المنزل المنهار

ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة طرح أوعية إدخارية جديدة ومصير شهادة الـ27%

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية 2025

العثور على جثتي رجل وزوجته متوفيين في ظروف غامضة بمصر الجديدة

هل نشهد تكرارا لأزمة تخفيف أحمال الكهرباء صيف 2025؟ وزير المالية يرد

أول تعليق رسمي من إثيوبيا حول تضرر سد النهضة من الزلازل المتتالية والبركان (فيديو)

تسبب في تدهور حالة أمح الدولي، ما هي أضرار علاج الكيروبراكتك

محلل سياسي صيني يكشف مفاجأة بشأن انتشار فيروس HMPV (فيديو)

منوعات

المزيد

وول ستريت جورنال: افتقار الولايات المتحدة إلى الموانئ الفضائية يهدد بتأخير عمليات الإطلاق

أكثر من مليون شخص يوقعون على عريضة لحظر الألعاب النارية في ألمانيا

اكتشاف خمس مجرّات قزمة قريبة من الأرض

مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 5/1/2025

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بمراجعة النفس والتقرب من الله

ما حكم الشرع في التعامل بـ "البيتكوين"؟، الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

أسماء سورة لقمان وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية