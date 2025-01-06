الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكك الحديد تستعد لاحتفالات عيد الميلاد

قطار
قطار

عقد المهندس محمد عامر رئيس السكك الحديد، اجتماعًا بقيادات الهيئة لمناقشة استعدادات التشغيل بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.  

على صعيد آخر ارتفعت تأخيرات القطارات اليوم بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي تشهدها البلاد وأجبرت السكك الحديد على تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط.

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات   القطارات، 50 دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى بسبب الشبورة، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 90 دقيقة.

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 20  دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة 

أسيوط / أسوان 60 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

 

متوسط تأخيرات القطارات 45  دقيقة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر القومية لسكك حديد مصر القومية للسكك الحديد

مواد متعلقة

بمناسبة إجازة أعياد الميلاد، تعديل على تشغيل قطار العاصمة غدا الثلاثاء

شركة قطار العاصمة تعلن تقليل وقت الانتظار بين القطارات الثلاثاء المقبل

متخصص تشريعات نقل بحري: تعديل قوانين تملك السفن تفتح الباب أمام تنمية الأسطول المصري

بعد حريق محدود بجرار القطار، توقف حركة السكك الحديدية على خط منوف

"سلامتك تهمنا"، النقل تطلق حملة للتوعية بمحاطر اقتحام المزلقانات

"تخريد السفن" صناعة جديدة تغزو الموانئ المصرية.. كنوز غارقة في البحر تبحث عن مكتشف لها.. وتوقعات بعائدات تصل لمليارات الجنيهات

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلى بسبب الطقس

تداول 15 ألف طن و954 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
ads

الأكثر قراءة

هل يوجد علاج لـ فيروس HMPV الجديد؟

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى المستوردة بـ 125 جنيهًا في سوق العبور

بمشاركة الزمالك والمصري، ترتيب مجموعات الكونفدرالية بعد الجولة الرابعة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين بالأسواق

الشهود يكشفون تفاصيل جريمة مصر الجديدة

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ضحية التحرش بدار رعاية في مصر الجديدة: استغل إعاقتي وأجبرني على أمور غير أخلاقية

البلطي يتراجع لـ 75 جنيهًا، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

منوعات

المزيد

بفيلم وثائقي عن ميلانيا، أمازون تسعى لتحسين علاقتها مع ترامب

إيطاليا تعتزم إبرام صفقة بـ 1.6 مليار دولار مع سبيس إكس

سقوط قطار في نهر ماريز الأمريكي بعد انهيار جسر كان يسير عليه (فيديو)

في آخر لحظة، إلغاء إقلاع طائرة في أستراليا بعد ظهور دخان من أسفلها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 6 يناير 2025

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 5/1/2025

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
مقتل 3 إسرائيليين بينهم امرأتين في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية