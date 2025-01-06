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الأوقاف تعلن تشغيل قسم رعاية السكتة الدماغية الجديد بمستشفى الدعاة

مستشفى الدعاة
مستشفى الدعاة

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق بمستشفى الدعاة قسم رعاية السكتة الدماغية، في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية متطورة للمرضى في حالات الطوارئ الحرجة.  

 تشغيل قسم رعاية السكتة الدماغية الجديد بمستشفى الدعاة 

يقدم القسم الجديد خدمات علاجية مبتكرة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة، إذ يعمل فريق طبي متخصص على مدار الساعة لتشخيص الحالات وعلاجها بسرعة وكفاءة؛ ما يقلل من المضاعفات الصحية ويعزز فرص الشفاء.  

وقد واصل المستشفى جهوده في تطوير خدماته الصحية لتلبية احتياجات المرضى المتزايدة، مؤكدًا التزامه بتقديم أعلى معايير الجودة والابتكار في الرعاية الصحية، إذ يُعد القسم الجديد إضافة متميزة لمرافق المستشفى المتطورة.  

وقد جعل المستشفى من توفير الخدمات المتكاملة هدفًا إستراتيجيًّا؛ ما يعزز مكانته بوصفه مركزًا طبيًّا رائدًا يوفر رعاية صحية موثوقة ومتخصصة.

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الأوقاف مستشفى الدعاة وزارة الأوقاف

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