أخبار الأهلي، تعديل عقد مروان عطية وتحرك جديد لحسم ملف المهاجم

تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، ترصد خلالها أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

الأهلي، وكلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دينو لامبريتي وكيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بحسم المفاوضات مع أحد المهاجمين الأجانب المرشحين لتدعيم صفوف الفريق فى انتقالات الشتاء الحالي، وذلك بعد التنسيق مع كولر مدرب الأهلي.

ويتكتم مسئولو النادي الأهلي فى الوقت الحالي على اسم المهاجم الأجنبي الجديد الذى سيتم قيده على حساب التونسي على معلول.

واقترب كريم نيدفيد لاعب الأهلي من الرحيل عن صفوف الفريق فى ميركاتو الشتاء الحالي، حيث يمتلك اللاعب أكثر من عرض محلي، ولكن يبقي عرض المصري البورسعيدي الأقرب للاعب بعد الاتصالات التى تلقاها من مسئولي النادي البورسعيدي، حيث يسعى اللاعب للرحيل بالتراضي مع النادي الأهلي.

ويقوم مسئولو النادي الأهلي فى الوقت الحالي اللمسات الأخيرة على بيع بيرسي تاو لاعب الفريق إلى قطر القطري بداية من يناير، حيث يسعي النادي القطري للاتفاق مع اللاعب الجنوب إفريقي على راتبه السنوي من أجل إتمام المفاوضات مع النادي الأهلي.

و من ناحية أخرى قام مسئولو النادي الأهلي بتعديل عقد مروان عطية لاعب الفريق ليصبح اللاعب فى الفئة الثانية، وذلك بعد تعديل عقده ماليا فى الموسمين المتبقيين له مع النادي الأهلي، حيث كان اللاعب يحصل على 7 ملايين جنيه فى الموسم قبل تعديل عقده حيث سيحصل فى الموسم قبل الأخير على 13 مليون جنيه على أن يزيد 500 ألف جنيه أخرى فى الموسم الأخير ليصل إلى 13 مليون ونصف.

وينتظم محمود كهربا لاعب الأهلي فى مران فريقه الجماعي اليوم بعد غيابه عنه أمس بسبب الإصابة بنزلة برد، حيث ينتظر الجهاز الفني تواجد اللاعب اليوم فى التدريبات الجماعية.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لخوض مباراة سموحة المقرر لها غدا الثلاثاء فى الدوري، حيث يدخل الأحمر معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراة الغد.

ويعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة معسكر مباراة سموحة عقب انتهاء المران المسائى اليوم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر غدا الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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