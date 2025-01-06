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رياضة

كريم نيدفيد يقترب من الرحيل عن الأهلي إلى المصري

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد

الأهلي، اقترب كريم نيدفيد لاعب الأهلي من الرحيل عن صفوف الفريق في ميركاتو الشتاء الحالي حيث يمتلك اللاعب أكثر من عرض محلي ولكن يبقى عرض المصري البورسعيدي الأقرب للاعب بعد الاتصالات التي تلقاها من مسئولي النادي البورسعيدي حيث يسعى اللاعب للرحيل بالتراضي مع النادي الاهلي.

ويقوم مسئولو النادي الأهلي في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة على بيع بيرسي تاو لاعب الفريق إلى قطر القطري بداية من ينايرحيث يسعى النادي القطري للاتفاق مع اللاعب الجنوب أفريقي على راتبه السنوي من أجل إتمام المفاوضات مع النادي الأهلي.

ومن ناحية أخرى قام مسئولو النادي الأهلي بتعديل عقد مروان عطية لاعب الفريق ليصبح اللاعب فى الفئة الثانية وذلك بعد تعديل عقده ماليًّا للموسمين المتبقين له مع النادي الأحمر.

كان اللاعب يحصل على 7 مليون جنيه في الموسم قبل تعديل عقده ليحصل فى الموسم قبل الأخير على 13 مليون جنيه على أن يزيد 500 ألف جنيه أخرى في الموسم الأخير ليصل إلى 13 مليون ونصف المليون جنيه.

وينتظم محمود كهربا لاعب الأهلي فى مران فريقه الجماعي اليوم بعد غيابه عنه أمس بسبب الإصابة بنزلة برد حيث ينتظر الجهاز الفني تواجد اللاعب اليوم فى التدريبات الجماعية.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لخوض مباراة سموحة المقرر لها غدًا الثلاثاء فى الدوري؛ حيث يدخل الأحمر معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمباراة الغد.

ويعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة معسكر مباراة سموحة عقب انتهاء المران المسائى اليوم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر غد الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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