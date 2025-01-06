الإثنين 06 يناير 2025
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رياضة

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة لبيع بيرسي تاو

بيرسي تاو
بيرسي تاو

الأهلي، يقوم مسئولو النادي الأهلي فى الوقت الحالي اللمسات الأخيرة على بيع بيرسي تاو لاعب الفريق إلى قطر القطري بداية من يناير، حيث يسعي النادي القطري للاتفاق مع اللاعب الجنوب إفريقي على راتبه السنوي من أجل إتمام المفاوضات مع النادي الأهلي.

ومن ناحية أخرى قام مسئولو النادي الأهلي بتعديل عقد مروان عطية لاعب الفريق ليصبح اللاعب فى الفئة الثانية، وذلك بعد تعديل عقده ماليا فى الموسمين المتبقيين له مع النادي الأهلي، حيث كان اللاعب يحصل على 7 ملايين جنيه فى الموسم قبل تعديل عقده، حيث سيحصل فى الموسم قبل الأخير على 13 مليون جنيه على أن يزيد 500 ألف جنيه أخرى فى الموسم الأخير ليصل إلى 13 مليون ونصف.

 

وينتظم محمود كهربا لاعب الأهلي فى مران فريقه الجماعي اليوم بعد غيابه عنه أمس بسبب الاصابة بنزلة برد، حيث ينتظر الجهاز الفني تواجد اللاعب اليوم فى التدريبات الجماعية.

ويختتم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لخوض مباراة سموحة المقرر لها غدا الثلاثاء فى الدوري، حيث يدخل الأحمر معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراة الغد.

ويعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة معسكر مباراة سموحة عقب انتهاء المران المسائى اليوم.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر غدا الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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كولر الأهلي بيرسي تاو

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