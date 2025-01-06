الإثنين 06 يناير 2025
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رياضة

موعد مباراة الأهلي وسموحة والقناة الناقلة

الاهلي وسموحة
الاهلي وسموحة

الأهلي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سموحة المقرر لها غدا الثلاثاء فى الدوري.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر أمس، تدريباته بعد الحصول على راحة سلبية أمس الأول، وذلك استعدادًا لخوض مباراة سموحة القادمة في الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر غدا الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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