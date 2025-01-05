مي فاروق تتخطى الـ100 ألف مشاهدة بأغنية "باركوا"

حقق أغنية “ باركوا” التي أطلقتها الفنانة مي فاروق بمناسبة حفل زفافها على أكثر من 100 ألف مشاهدة في خلال يوم واحد فقط، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب”

أطلقت مي أغنيها الجديدة متجاهلة جميع التعليقات السلبية التي تلقتها على مدار الـ48 ساعة الماضية، ونشرت أغنيتها الجديد بحسابها الرسمي بموقع “يوتيوب” والتي جاءت معنونة بــ باركوا، بكلمات تامر حسين وألحان مدين… وتقول كلمات الأغنية: سنارة وغمزت ليا والدنيا جابت لي هدية.. وأنا جنبي حبيبي هنا.. والليلة دي في مين قدنا.. زغردوا لنا باركوا باركوا دي الفرحة الليلة.. وارقصولنا مالكوا مالكوا دي السهرة طويلة.

أول تعليق من مي فاروق بعد زواجها من محمد العمروسي

وقالت مي فاروق فى أول تعليق عقب انتهاء مراسم زفافها: "من قلوبنا شكرا من قلوبنا بنقول شكرا لكل شخص شاركنا أجمل لحظاتنا، وجودكم فرق معانا في يوم فرحنا، وكان أكبر دليل على محبتكم ودعمكم، ودي حاجة عمرها ما تتقدر بثمن.

وأضافت مي فاروق من خلال فيس بوك": “كل ابتسامة وكل كلمة حلوة.. وكل دعوة من القلب أسعدتنا أكثر مما تتخيلوا.. بنحبكم جدا محمد العمروسي ومي فاروق”

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على الحضور لحفل زفاف مطربة دار الأوبرا المصرية مي فاروق من الفنان محمد العمروسي، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل عقب خطوبة دامت 7 أشهر.

وكان من أبرز الحضور الفنان شريف منيروالفنانة شذى، وعزيز الشافعي، وهلا رشدي وحميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، ويوسف الشريف، وأحمد الشامي، ومنى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الموزع توما، الفنانة منال سلامة، ريهام عبد الحكيم، محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، المخرج خالد جلال، وأميرة سيد مكاوي، والإعلامية بوسي شلبي.

وتألق العروسان محمد العمروسي ومي فاروق، وجاء فستان زفاف مي فاروق بتوقيع مصمم الأزياء أيمن لحموني.

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