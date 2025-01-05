الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مي فاروق تتخطى الـ100 ألف مشاهدة بأغنية "باركوا"

مي فاروق
مي فاروق

حقق أغنية “ باركوا” التي أطلقتها الفنانة مي فاروق بمناسبة حفل زفافها على أكثر من 100 ألف مشاهدة في خلال يوم واحد فقط، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب”

 

أطلقت مي أغنيها الجديدة متجاهلة جميع التعليقات السلبية التي تلقتها على مدار الـ48 ساعة الماضية، ونشرت أغنيتها الجديد بحسابها الرسمي بموقع “يوتيوب” والتي جاءت معنونة بــ باركوا، بكلمات تامر حسين وألحان مدين… وتقول كلمات الأغنية: سنارة وغمزت ليا والدنيا جابت لي هدية.. وأنا جنبي حبيبي هنا.. والليلة دي في مين قدنا.. زغردوا لنا باركوا باركوا دي الفرحة الليلة.. وارقصولنا مالكوا مالكوا دي السهرة طويلة.

أول تعليق من مي فاروق بعد زواجها من محمد العمروسي 

وقالت مي فاروق فى أول تعليق عقب انتهاء مراسم زفافها: "من قلوبنا شكرا من قلوبنا بنقول شكرا لكل شخص شاركنا أجمل لحظاتنا، وجودكم فرق معانا في يوم فرحنا، وكان أكبر دليل على محبتكم ودعمكم، ودي حاجة عمرها ما تتقدر بثمن. 

وأضافت  مي فاروق من خلال فيس بوك": “كل ابتسامة وكل كلمة حلوة.. وكل دعوة من القلب أسعدتنا أكثر مما تتخيلوا.. بنحبكم جدا محمد العمروسي ومي فاروق”

 

 

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على الحضور لحفل زفاف مطربة دار الأوبرا المصرية مي فاروق من الفنان محمد العمروسي، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل عقب خطوبة دامت 7 أشهر.

وكان من أبرز الحضور الفنان شريف منيروالفنانة شذى، وعزيز الشافعي، وهلا رشدي وحميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، ويوسف الشريف، وأحمد الشامي، ومنى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الموزع توما، الفنانة منال سلامة، ريهام عبد الحكيم، محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، المخرج خالد جلال، وأميرة سيد مكاوي، والإعلامية بوسي شلبي.

 

وتألق العروسان محمد العمروسي ومي فاروق، وجاء فستان زفاف مي فاروق بتوقيع مصمم الأزياء أيمن لحموني.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مى فاروق أغنية مي فاروق ابنة الفنانة مي فاروق

مواد متعلقة

نحن عائلة واحدة الآن، مي فاروق تنشر صورتها برفقة محمد العمروسي وأولادها

مى فاروق تطلق أغنية جديدة بعد حفل زفافها بيومين (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة طرح أوعية إدخارية جديدة ومصير شهادة الـ27%

رد قوي من مي فاروق بعد حملة الهجوم على حفل زفافها

العثور على جثتي رجل وزوجته متوفيين في ظروف غامضة بمصر الجديدة

هل فيروس HMPV بنفس خطورة كورونا؟ استشاري مناعة يوضح

شبانة: موظف باتحاد الكرة خرج بكفالة في قضية أحمد رفعت

أول تعليق رسمي من إثيوبيا حول تضرر سد النهضة من الزلازل المتتالية والبركان (فيديو)

هل نشهد تكرارا لأزمة تخفيف أحمال الكهرباء صيف 2025؟ وزير المالية يرد

محلل سياسي صيني يكشف مفاجأة بشأن انتشار فيروس HMPV (فيديو)

منوعات

المزيد

عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة وتعطل حركة السفر (فيديو)

وول ستريت جورنال: افتقار الولايات المتحدة إلى الموانئ الفضائية يهدد بتأخير عمليات الإطلاق

أكثر من مليون شخص يوقعون على عريضة لحظر الألعاب النارية في ألمانيا

اكتشاف خمس مجرّات قزمة قريبة من الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 5/1/2025

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بمراجعة النفس والتقرب من الله

المزيد
الجريدة الرسمية