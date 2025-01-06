ماركات عالمية، قائمة بموديلات السيارات المعروضة في مزاد جمارك مطار القاهرة

تعقد يوم الخميس الموافق 9 يناير 2025 بقاعة نادي الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد 28 لوط سيارات ولوط مواتير مخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

جمارك مطار القاهرة تعرض 28 سيارة في مزاد علني

والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها واردة من الخارج من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك وهى ماركات وموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة وتشمل أنواع (نيسان انفينيتي وفولفو S80 وتويوتا كورولا وسوبارو ليجانس ومرسيدس Gle400 ومرسيدس S350 وأودى Q5 موديل ٢٠١٢.

وبونتياك فونيكس G6 وهيونداي تراجيت وفورد فيكتوريا كراون موديل ٢٠٠٨ وBMW صالون ونيسان Terrano موديل ٢٠٠٢ وميكروباص ميتسون Foton وتويوتا كورولا وتويوتا كامري وكاديلاك اسكيت موديل ٢٠٠٢ وميتسوبيشي باجيرو وأودى A8 وشيفروليه اوبترا ومرسيدس E200 ومرسيدس صالون وسانج يونج وايسوزو وفورد وفولكس ومرسيدس S320 وبنتلى كونتيننتال ٢ باب كابورليه ولوط به عدد ١٣ موتور سيارة أنواع وماركات مختلفة).

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

جمارك السيارات بمطار القاهرة

ويمكن معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.



ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

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