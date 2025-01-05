الأحد 05 يناير 2025
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اقتصاد

وزير المالية: التحول للدعم النقدي يوفر الكثير من سلاسل الإمداد

وزير المالية أحمد
وزير المالية أحمد كوجك، فيتو

كشف أحمد كوجك وزير المالية، تطورات ملف التحول من الدعم السلعي أو العيني إلى الدعم النقدي، في ظل النهج الذي تتبعه وتتجه إليه الحكومة الفترة الأخيرة.

 

ميزة التحول إلى الدعم النقدي

وأوضح “كوجك” خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: التحول إلى الدعم النقدي سيوفر الكثير من سلاسل الإمداد، وأي وفر في الميزانية سنوجهه إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

 

نقاش التحول للدعم النقدي

وأشار وزير المالية: "مسألة الدعم النقدي فيه نقاش طويل.. ومش هنعمل حاجة تضر حد، وعندما ينتهي نقاش الدعم النقدي سنبدأ باتخاذ الإجراءات بناء على ما تسفر عنه المناقشات".

 

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أخبار إيجابية بالميزانية

ولفت: الميزانية الجديدة تحمل أخبارًا إيجابية للمواطنين في العام المالي الجديد، ونسعى لخفض خدمة الدين، وهذا هو الشغل الشاغل للدولة في المرحلة اللي جاية.
 

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وزير المالية أحمد كوجك الدعم النقدي الدعم السلعى الموازنة الصحة

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