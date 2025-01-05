طريقة صنع تونر منزلي بمكونات بسيطة من مطبخك لترطيبها وتنظيفها

يمكنك صنع التونر الخاص بك في المنزل وإضافته إلى روتين العناية بالبشرة، أو شرائه من المتجر، في حين أن بعض منتجات العناية بالبشرة مثل المرطبات واضحة الغرض منها، إلا أن الغرض من التونر قد يكون أكثر إرباكًا بعض الشيء.

التونر هو عادةً سائل يبدو كالماء، على الرغم من أنه قد لا يكون صافيًا دائمًا، ويستخدم التونر مباشرة بعد التنظيف، ويساعد في:

إذابة بقايا الصابون

تحييد الهيدروجين المحتمل (pH) في البشرة، والذي قد يتغير طوال اليوم

تقليل ظهور المسام

ويوضع التونر مباشرة بعد غسل الوجه، ويساعد التونر في تكسير أي بقايا متبقية بعد التنظيف، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، ويترك الوجه نظيفًا للغاية حتى يتمكن من امتصاص أي منتجات تأتي بعد ذلك.

ليست هناك حاجة لشطف التونر، في الواقع، يعمل بشكل أفضل إذا سُمح له بالامتصاص.

طريقة صنع التونر بالمنزل

فيما يلي قائمة بالتونرات التي يمكنك صنعها بنفسك في المنزل ويمكونات بسيطة يمكن العثور عليها بمطبخك.

من المهم تذكر أن التونر المصنوع في المنزل لا يحتوي على أي مواد حافظة، لذلك يجب تخزينها في الثلاجة والتخلص منها بعد يومين إلى ثلاثة أيام.

الصبار

يعمل الصبار على تفتيح البشرة وقد يساعد في مكافحة حب الشباب، كما أنه مرطب، لذا فهو تونر رائع للاستخدام للبشرة الجافة.

جربي وصفة التونر السهلة هذه التي تعمل بشكل جيد للبشرة الحساسة، وهو تونر مرطب ومضاد للأكسدة وقد يساعد في تهدئة الاحمرار:

1/2 كوب ماء الورد

1/2 كوب جل الصبار

اخلطي المكونات جيدًا، ثم ضعيها على بشرتك النظيفة والجافة.

الزيوت الأساسية

يمكن للزيوت الأساسية أن تضيف رائحة رائعة للتونر المصنوع منزليًا، كما أن بعضها له خصائص مفيدة للبشرة.

يعد زيت شجرة الشاي خيارًا شائعًا لعلاج حب الشباب، ولكن يجب تذكر أنه قوي جدًا وقد يسبب وخزًا أو حرقانًا في المناطق المتهيجة، يمكن أيضًا تجربة الزيوت الأساسية التالية:

الخزامى

البابونج

المريمية

إبرة الراعي

خشب الصندل

الورد

الياسمين

يمكن تجربة التونر المصنوع منزليًا هذا:

1 ملعقة كبيرة من بندق الساحرة

1/2 ملعقة صغيرة من زيت فيتامين هـ، والذي قد يكون مفيدًا لندبات حب الشباب

3 قطرات من زيوت اللافندر العطرية

تونر ماء الورد

يمكن لماء الورد أن يوازن بشكل طبيعي درجة حموضة البشرة، والتي يمكن أن تخرج عن التوازن إذا كنت تستخدم منظفًا قلويًا جدًا أو مقشرًا حمضيًا جدًا، وماء الورد لطيف ومرطب أيضًا، ورائحته رائعة.

تونر ماء الورد:

1 ملعقة كبيرة ماء الورد

1 ملعقة كبيرة بندق الساحرة الخالي من الكحول

امزجي جميع المكونات ورشيها على وجهك بالكامل.

خل التفاح

يمكن لخل التفاح أن يقشر البشرة بشكل طبيعي، مما يجعلها تبدو أكثر إشراقًا وأكثر تناسقًا.

جربي وصفة التونر المهدئ هذه، والتي تتضمن البابونج المهدئ، حيث يحارب البابونج البكتيريا دون تغيير درجة حموضة الجلد، ويضيف العسل الترطيب:

1 كوب ماء

1 كيس شاي بابونج

1 ملعقة صغيرة عسل

2 ملعقة كبيرة خل التفاح

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تحييد الجذور الحرة، وبالإضافة إلى ذلك، فهو مضاد للالتهابات بشكل طبيعي، لذلك قد يقلل من الاحمرار.

قبل استخدام هذا التونر المصنوع منزليًا، تأكدي من تبريد الشاي تمامًا:

1/3 كوب شاي أخضر

3-4 قطرات من زيت شجرة الشاي العطري

رجي المكونات معًا قبل رش التونر على وجهك.

تونر الخيار

ماء الخيار مبرد ومرطب ومهدئ للبشرة الحمراء أو شديدة الحرارة أو المتهيجة.

جربي هذا التونر البسيط:

1 ملعقة كبيرة ماء الخيار

1 ملعقة كبيرة بندق الساحرة الخالي من الكحول

امزجي جميع المكونات ورشيها على وجهك بالكامل.

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