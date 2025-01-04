طب سوهاج تنظم الدورة التدريبية الأولى عن التدخل الجراحي بالمنظار

نظم مركز الجراحات التجريبية" وقسم الجراحة العامه بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج الدورة التدريبية الأولى تحت عنوان "أساسيات التدخل الجراحي البسيط بالمنظار".

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان الدورة التدريبية تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة وإعداد طبيب علي درجة عالية من الكفاءة والمهارة في هذا المجال حيث شملت تغطية للجانب الدراسي النظري، وايضًا التدريب العملي داخل المركز، بإستخدام مجموعة من الأجهزة والألات لمحاكاة تنظير البطن باستخدام مناظير البطن الجراحية، إلى جانب التدريب الميداني داخل غرفة العمليات.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ان الدورة التدريبية اشتملت علي عدة محاضرات ناقشت كل مايخص إستخدام المنظار الجراحي، من أساسيات استخدامه وكيفية تطبيقه وإحتياطات الإستخدام، الى جانب مناقشة أحدث ما توصل اليه الطب في مجال المناظير الجراحية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة إيمان ابو ضيف مدير المركز انه تم تنظيم الدورة التدريبية داخل المركز، حيث يحتوي علي وحدات بحثية متميزة، ومجهز لتدريب صغار الجراحين من مختلف الأقسام الجراحية عن طريق تكنولوجيا محاكاة العمليات بإستخدام أجهزة الحاسب الآلى وشاشات العرض وقاعة المحاضرات تستوعب عدد من المتدربين والمزودة بأجهزة حاسب آلى وشاشة للعرض.

وذكر الدكتور علاء السيوطي رئيس قسم الجراحة العامة ان الدورة التدريبية استمرت علي مدار ثلاث أيام، وحاضر بها نخبة من اساتذة القسم،حيث تم تدريب ٦ اطباء مقيمين من داخل القسم وطبيب من خارج الجامعة على عدد من التقنيات والمهام الجراحية المتعددة باستخدام أدوات المنظار المختلفة، كما تم تدريب الأطباء داخل غرفة العمليات لاستكمال أعمال الدورة التدريبية لمدة إسبوعين، حتي يتمكن المتدربين من تطبيق أساسيات المنظار الجراحي علي الحالات بطريقة عملية صحيحة.

وأضافت الدكتورة سحر محمد جبريل عضو ومقرر المركز ان هذه الدورة بداية لسلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي سوف يعقدها المركز خلال الفترات القادمة لتدريب الأطباء على التدخل الجراحي بإستخدام مناظير البطن، وكذلك العمليات الجراحية التجريبية الاخري ونقل وزراعة الأعضاء فى حيوانات المختبر من خلال وحدة الجراحات التجريبية على حيوانات المختبر.

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