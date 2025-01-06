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أخبار مصر

الجيزة تشهد إطلاق ملتقى توظيفي ضخم لدعم الشباب

محافظ الجيزة عادل
محافظ الجيزة عادل سعيد إبراهيم النجار، فيتو

يشهد قطاع الشباب بمحافظة الجيزة، اليوم، إطلاق ملتقى توظيفي ضخم، ويهدف هذا الملتقى إلى توفير منصة تجمع بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، مما يساهم في تسهيل عملية التوظيف وتلبية احتياجات سوق العمل.

تفاصيل الملتقى

يعقد الملتقى بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة اليوم الإثنين من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.
 

ويوفر الملتقى مجموعة متنوعة من فرص العمل في مجالات مختلفة مثل القيادة، النظافة، التسويق، وغيرها، كما يقدم فرص تدريب وتأهيل للشباب الراغبين في تطوير مهاراتهم.
 

ويشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية وحاصلًا على المؤهل الدراسي المطلوب وأن يكون لائقًا طبيًا.
 

يأتي هذا الملتقى في إطار جهود الدولة المصرية لتمكين الشباب وتوفير فرص عمل لهم، مما يساهم في الحد من البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي.

ويدعو جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة كافة الباحثين عن عمل لحضور الملتقى والاستفادة من الفرص المتاحة. كما يدعو الشركات والمؤسسات إلى المشاركة في الملتقى وعرض فرص العمل المتاحة لديهم.

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احتياجات سوق العمل تشغيل الشباب محافظة الجيزة

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