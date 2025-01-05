رئيس أكاديمية البحث العلمي يعلن إنشاء الشبكة القومية لمتاحف ومراكز العلوم

أعلنت الدكتورة جينا الفقي (رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا) أن الأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تبنت إنشاء شبكات قومية علمية وطنية للنهوض بالبحث العلمي في شتى المجالات من خلال تعظيم الموارد المتاحة وتعاضد الكفاءات العلمية.

وتأتي "الشبكة القومية لمتاحف ومراكز العلوم بكلية الآثار بجامعة عين شمس" لتكون منصة للشراكة والتعاون والتكامل لدراسة وعرض وتفسير التراث العلمي المصري على مر العصور وتعزيز دور المتاحف العلمية عن طريق جمع واستعادة وحفظ التراث العلمي الهام في المجالات العلمية المختلفة، مما يساعد في تطوير العلوم والتكنولوجيا والصناعة.

وكذلك تقديم المساعدات المعلوماتية والإرشادية للمجتمع والمتخصصين والباحثين في مختلف التخصصات العلمية من خلال التراث العلمي الغنى، وستنشئ هذه الشبكة نموذجًا جديدًا للممارسة العلمية والثقافية في المجتمع المصري بشكل تكاملي من خلال التعاون الدولي في العلوم والتكنولوجيا بالشراكة مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالتراث العلمي المصري.

وذكرت الدكتورة جينا الفقي أن سلسلة "تراث العلوم وعلوم التراث" تصدر بالتعاون بين الأكاديمية والشبكة القومية لمتاحف ومراكز العلوم برئاسة الدكتور عبد الرازق النجار (أستاذ علوم التراث بكلية الآثار، جامعة عين شمس ورئيس الشبكة القومية لمتاحف ومراكز العلوم) كنموذج لحفظ التراث العلمي المصري وتعزيز نشر الثقافة العلمية وإبراز إسهامات الحضارة المصرية في العلوم المختلفة من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث، ومن المخطط إصدار خمسة أعداد سنويًا وستكون السلسلة متاحة قريبًا للجمهور المصري والعربي في نسخة رقمية ومطبوعة.

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