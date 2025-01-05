إزاي تستعلم عن "الآي سكور" برقمك القومي، والبنوك التي تقدم الخدمة

آي سكور، تهتم فئة كبيرة من المواطنين بالبحث عن معرفة التقرير الائتماني الخاص بهم “الآي سكور” بالرقم القومي.

وهو ما تستعرضه لكم “فيتو” خلال السطور التالية:

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البنوك - فيتو





استعلام آي سكور بالرقم القومي

ويحتوي التقرير الائتماني على بيانات التسهيلات الائتمانية التي تخص المقترض، من عدد القروض وكذلك مدى الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها، فضلًا عن الأرصدة لكل تسهيل ائتماني.

ويتضمن عدد أيام التأخير وكذلك المبالغ المتأخرة، فضلًا عن أي بيانات يتم الاقرار بها من قبل البنوك وأيضًا الشركات المشتركة بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

هناك عدد من الخطوات لاستعلام آي سكور بالرقم القومي كالتالي:

• إرسال رسالة نصية من خلال رقم شركة الاستعلام الائتماني “16262”.

• إرسال المستندات اللازمة من صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، على أن يكون ساري.

• سيرسل البنك صورة من الملف الائتماني الخاص بك، وتشمل جميع المعلومات.

تقرير استعلام ذاتي ايسكور

ويُمكن لعملاء الائتمان الحصول على تقرير استعلام ذاتي من خلال التوجة إلى البنوك التي يتعامل معها ائتمانيًا، والتقدم بطلب الحصول علي تقرير “استعلام ذاتي”.

المحافظ - فيتو

أماكن استخراج التقرير الائتماني

بنـك القاهرة.

بنك التعمير والإسكان.

بنك الإمارات دبي الوطني.

بنك أبو ظبي التجاري.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.

البنك العربي.

بنك المؤسسة العربية المصرفية.

البنك المصري الخليجي.

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