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اقتصاد

كم سجل سعر الجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم الخميس 5 يناير 2025 ؟

الجنيه الاسترلينى
الجنيه الاسترلينى - فيتو

سعر الجنيه الإسترليني، استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري،بتعاملات اليوم الخميس 5 يناير 2025 في  البنك المركزي المصري، وفقًا لآخر التحديثات.

 

الجنيه الإسترليني - فيتو 
الجنيه الإسترليني، فيتو 

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

62.88  جنيها للشراء.

63.06 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

62.69 جنيها للشراء.

62.74 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

62.74 جنيها للشراء.

63.72 جنيها للبيع.

الجنيه الإسترليني - فيتو 
الجنيه الإسترليني، فيتو 

 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

62.64 جنيها للشراء.

63.09 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي CIB 

62.67 جنيها للشراء.

63.11  جنيها للبيع.

 

ماذا تعرف عن الجنيه الإسترليني؟

الاسم الرسمي لتلك العملة هو الجنيه الإسترليني Pound Sterling ويستخدم بشكل أساسي في السياقات الرسمية، وكذلك عند التمييز بين عملة المملكة المتحدة عن باقي العملات الأخرى التي تحمل نفس الاسم أما بالشكل العام فيطلق عليه مصطلح الباوند.

 

 

 

 

الجنيه الإسترليني - فيتو 
الجنيه الإسترليني، فيتو 

 

ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم 

ويعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو، وهو رابع العملات الأكثر تداولًا في سوق الصرف المسمى الفوركس بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

لا يعرف بالضبط أصل كلمة جنيه استرليني، فيقال أن تسمية استرليني (بالإنجليزية: Sterling)‏ تعود إلى العصور الأنجلوسكسونية عندما كان يطلق على النقود اسم استرلين Sterlings وكانت تصك من الفضة وكان وزن 240 من هذه الاسترلينات يعادل باوند واحد، حيث كانت الكميات الكبيرة من النقود تدفع باستخدام باوند من الاسترلينغات "pounds of sterlings"، وتقول مصادر أخرى منها قاموس أكسفورد أن ستيرلينغ كانت بنسًا فضيًا استخدمت في بريطانيا في عهد النورمان حوالي عام 1300.

 

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