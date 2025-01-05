الأحد 05 يناير 2025
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وكيل الأزهر يزور "أكاديمية الأزهر العالمية" لتفقد الدورات التدريبية للأئمة والوعاظ

قيادات الأزهر الشريف،
قيادات الأزهر الشريف، فيتو

زار الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم، أكاديمية الأزهر العالمية؛ للاطمئنان على سير فعاليات الدورات التدريبية الجارية بالأكاديمية، ومتابعة أحوال السادة الأئمة الوافدين المشاركين في هذه الدورات.

 

وكان في استقباله كل من أ.د/ محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأ.د/ محمد المحرصاوي، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، حيث رحبا بفضيلته ورافقاه في جولته داخل الأكاديمية.

توجيهات شيخ الأزهر بضرورة العناية بالأئمة الوافدين وتوفير كل أشكال الدعم التي يحتاجونها

وخلال الزيارة، شدد وكيل الأزهر على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة العناية بالأئمة الوافدين وتوفير كل أشكال الدعم التي يحتاجونها، بما يسهم في تعزيز قدراتهم العلمية والدعوية، ليكونوا سفراء للأزهر الشريف ينشرون رسالته الوسطية التي تخدم الإنسانية وتواجه التحديات الفكرية.

واستعرض أ.د/ محمد المحرصاوي، جهود الأكاديمية في تقديم برامج تدريبية متكاملة تشمل الجوانب الشرعية واللغوية، مشيرًا إلى مشاركة أئمة ودعاة من العديد من الدول في هذه الدورات التدريبية.

وأضاف أ.د/ محمد الجندي، أنَّ الأكاديمية تعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الأزهر المختلفة لتحقيق رؤية الأزهر في بناء كوادر دعوية قادرة على نشر القيم السمحة ومواجهة الفكر المتطرف.

وأثناء جولته، التقى وكيل الأزهر بمجموعة من الأئمة الوافدين، واستمع إلى آرائهم حول محتوى البرامج التدريبية والخدمات المقدمة لهم، وأعرب عن تقديره لحرصهم على التعلم من الأزهر الشريف،  مشيرا إلى أهمية استثمار هذه المعرفة في خدمة مجتمعاتهم ونشر القيم الإنسانية التي يدعو إليها الإسلام.

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