القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية 2025، يقدم لكم موقع فيتو القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري خلال لقاء الفريقين بالجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية

بالبطولة الكونفيدرالية

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية 2025

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية وتحديدًا قناة بي إن سبورت اتش دي3

تشكيل الزمالك ضد المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد عاطف وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج وناصر منسي.

تشكيل المصري أمام الزمالك بالكونفيدرالية

وأعلن الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك

وضمت التشكيلة الأساسية كل من:

محمود جاد لحراسة المرمى.

كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي لخط الدفاع

محمود حمادة، سامادو أتدجيكو كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

أحمد القرموطي، خالد الغندور، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي.

رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، محمد مخلوف، سمير فكري، كريم بامبو ، محمد الشامي، بابا بادجي.

الزمالك والمصري

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

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