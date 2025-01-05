فحص مليون و165 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية بسوهاج خلال 2024

أعلن الدكتور عمرة دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم فحص مليون و165 ألاف و604 مواطن من خلال مبادرات رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال العام المنتهي 2024.

فحص مليون و165 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية خلال العام 2024 بسوهاج



وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم تقديم تلك الخدمات من خلال المبادرات المختلفة والتي تشمل مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي وتم من خلالها فحص أكثر 151 ألف مواطن، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية وتم من خلالها فحص 122 ألف و421 مواطنا، ومبادرة دعم صحة المرأة وتم من خلالها فحص 388 ألف و793 امرأة، ومبادرة صحة الأم والجنين وقدمت خدماتها إلي 31 ألف و687 سيدة، ومبادرة كبار السن وخدمت 7 آلاف و549 مسن ومبادرة فقد السمع لدي الأطفال حديثي الولادة.

فحص 159 ألف و704 طالب مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية لدي طلاب

وأوضح دويدار أنه تم فحص مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية لدي طلاب المدارس (الأنيميا والتقزم) تم فحص 159 ألف و704 طالب مستهدف، ومبادرة فحص المقبلين علي الزواج تلقي الخدمة من خلالها 191 ألف و380 شاب وفتاة، وأخيرًا قوائم الإنتظار تم الأنتهاء من 10 ألاف و497 حالة خلال العام 2024.

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