النيابة تحقق في وفاة مسن داخل شقته بسبب بخار الماء بإمبابة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثمان مسن متوفى داخل شقته في منطقة إمبابة، حيث أشارت المعاينة الأولية إلى أن الوفاة نتجت عن استنشاق بخار الماء.

معاينة النيابة لشقة العثور على مسن بإمبابة

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة بشكل دقيق. كما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، حيث تبين أن أبواب المنزل سليمة، ولا توجد أي آثار لإصابات ظاهرية على الجثمان، ما يستبعد وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتوفى كان يقوم بتسخين المياه تمهيدًا للاستحمام داخل إناء مغلق، مع إغلاق باب الحمام، مما أدى إلى انبعاث كميات كبيرة من بخار الماء داخل المكان. وأسفر ذلك عن اختناقه بسبب "إسفكسيا الخنق"، ما أدى إلى وفاته في الحال.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بوفاة مسن داخل شقته بشارع القدس في منطقة إمبابة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ. وبالفحص، تبين أن الضحية كان يعيش بمفرده، وأن الوفاة حدثت نتيجة اختناقه ببخار الماء أثناء الاستحمام.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية. وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات للتأكد من عدم وجود أي ملابسات أخرى في الحادث.

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