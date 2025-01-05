تفاصيل اندلاع حريق بجوار سور نادي الزمالك (فيديو)

أجرت “فيتو” بثًا مباشر علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان “النيران اشتغلت بمحل مهجور.. تفاصيل اندلاع حريق بجوار سور نادي الزمالك”.

وتصاعدت الأدخنة بجوار سور نادى الزمالك نتيجة نشوب حريق في محل مهجور.

وكان مأمور قسم شرطة العجوزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع جامعة الدول العربية.

حريق بجوار سور نادى الزمالك

وتبين من الفحص المبدئي أن الحريق نشب في مخلفات خشبية لمحل مهجور مجاور لفرع محل الالبان شهير، وتم إخماد الحريق قبل أن تصل النيران إلى داخل المحل الشهير.

وتمركزت سيارة إطفاء في مكان الواقعة وتقوم حاليا بعمليات التبريد لمنع تجدد النيران.

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