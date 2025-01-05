الأحد 05 يناير 2025
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حوادث

4 صور ترصد آثار حريق بجوار سور نادي الزمالك

الحريق، فيتو
الحريق، فيتو

رصدت عدسة “فيتو” ٥ صور لتصاعد الأدخنة بجوار سور نادى الزمالك نتيجة نشوب حريق محل مهجور.

 

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع جامعة الدول العربية.

حريق بجوار سور نادى الزمالك

 

وتبين من الفحص المبدئي أن الحريق نشب في مخلفات خشبية لمحل مهجور مجاور لفرع محل الالبان شهير، وتم  إخماد الحريق قبل أن تصل النيران إلى داخل المحل الشهير.

وتمركزت سيارة إطفاء في مكان الواقعة وتقوم بعمليات التبريد لمنع تجدد النيران.

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ادارة شرطة النجدة الزمالك شارع جامعة الدول العربية شرطة العجوزة شارع جامعة الدول نادي الزمالك قسم شرطة العجوزة

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